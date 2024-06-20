快訊／孫安佐經紀人聲請提審被駁　二度被「壓進警車」移送畫面曝

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐、孫安佐經紀人朱翊銘日前持火槍夜闖信義區，引起警方關注。警方19日前往2人住處搜索，不料朱翊銘卻突然失控毆打員警，被當場壓制逮捕並被帶回偵訊，昨晚他認為警方逮捕不合法，向法院聲請提審，但遭駁回。稍早，朱翊銘被移送台北地檢署，過程中他不斷向媒體喊冤，一度不願上車，最後被員警壓進車內。

▲孫安佐經紀人朱翊銘被壓進車內 。（圖／記者張君豪攝）

朱翊銘昨晚被警方帶往信義分局重新製作筆錄，但由於夜間停止訊問，今早才繼續開始製作筆錄，稍早朱翊銘被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務罪移送台北地檢署，過程中他不斷高喊「警方非法搜索，在出示搜索票之前就將我非法壓制在地，造成我受傷，昨晚我已經去醫院驗傷」。

▲孫安佐經紀人朱翊銘移送。（圖／記者張君豪攝）

北市刑大、信義分局19日發動搜索行動，並前往孫安佐家中帶人，警方在孫家查扣火藥、刀械和瓦斯火槍，但經紀人朱翊銘在警方陪同返回住處搜索時，卻突然情緒失控毆打警員，被以妨害公務現行犯當場逮捕。

警方19日下午訊問後，準備依違反槍炮彈藥刀械管制條例、妨害公務罪將朱翊銘移送時，但朱翊銘主張警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審；昨晚他被移送台北地院時，還向媒體喊冤，說自己跟孫安佐都被警方「妖魔化」，兩人根本沒有違反槍砲彈藥刀械管制條例，並聲稱自己沒有打警察，對警方逮捕程序有異議，不過提審聲請最後被法官駁回。

▲孫安佐經紀人昨日也一度不願上警車，被員警壓進車內。（圖／記者呂佳賢攝）

朱翊銘昨天被移送北院時，對媒體頻頻喊冤，且不願意上警車，最後被員警壓進車內。今日中午朱翊銘二度被移送時，仍不斷對媒體喊話不願上車，再度被員警強壓進上車。

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