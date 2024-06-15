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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免聲量排名！傅崐萁、徐巧芯、葉元之皆破萬　綠委吳思瑤也上榜

▲大數據平台「榮泰創數據」以5月29日至6月12日期間的數據分析「立委罷免聲量」。（圖／榮泰創數據提供）

▲大數據平台「榮泰創數據」以5月29日至6月12日期間的數據分析「立委罷免聲量」。點圖放大。（圖／榮泰創數據提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

因為國會改革法案爭議而引發的罷免立委議題，近來在藍綠陣營之間發酵，然而，根據大數據平台「榮泰創數據」5月29日至6月12日的數據分析顯示，藍委傅崐萁、葉元之、徐巧芯，這3名委員不但罷免聲量高居前三名，更都一舉站上破萬大關，此外，在綠營方面，則以吳思瑤為首，罷免聲量為3700則，其次則是黃捷的3209則。

立法院在「國會改革」相關法案審議的過程中，曾爆發多次肢體衝突，網路上也因為激化對立的氛圍，開始流傳藍綠立委的潛在罷免名單，其中，藍委包括葉元之、羅廷瑋、廖偉翔等人；綠委則有吳思瑤、黃捷、吳沛憶等人被點名。

大數據平台「榮泰創數據」以5月29日至6月12日，「國會改革」相關法案三讀後這段期間的數據著手分析，並加上好感度比對，發現在罷免聲量的前10名委員中，有7名藍委、3名綠委。

此外，榮泰創數據指出，藍黨團總召傅崐萁，更以高達1.5萬則罷免聲量位居榜首，好感度則為0.21，是所有立委中好感度最低的。

榮泰數據進一步指出，排名第二的則是藍委葉元之，罷免聲量為1.3萬則，好感度0.27；第三名則是藍委徐巧芯，罷免聲量為1.1萬則，好感度0.36。

至於，綠營方面，作為綠黨團幹事長的吳思瑤，則屬綠營第一，罷免聲量為3700則，黃捷則位居其後，兩人的罷免聲量不相上下，王定宇則以970則位居第十。

榮泰數據點出，若比對罷免聲量與個人聲量之佔比，會發現比例最高的是葉元之，其罷免聲量佔個人聲量的53.3%，也就是說，超過一半的聲量是與罷免相關的討論。

然而，根據榮泰數據的分析顯示，「藍委丁學忠、廖先翔、羅廷瑋的罷免聲量佔比也都超過40%，顯示這些立委在輿論中受到較大負面關注，面臨不小的罷免壓力」。

不過，相比葉元之來說的話，羅廷瑋及廖偉翔的好感度相對較高，分別為0.58、0.48。榮泰數據認為，罷免成功的關鍵在於仇恨值，而葉元之的好感度在三人中最低，在地方上恐難以獲得選民認同，在網路上也有飽受批評的現象，因此，是三人中處境最危險的立委。

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吳思瑤徐巧芯傅崐萁葉元之罷免榮泰數據羅廷瑋廖先翔丁學忠

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