快訊／孫安佐經紀人涉持火槍！被搜索竟毆警　最新移送畫面曝

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記者邱中岳、吳佩蓁／台北報導

藝人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐，日前與經紀人朱翊銘持火槍夜闖信義區夜店。北市刑警大隊19日前往孫家北投住處搜索，當場查扣部分火藥、匕首和瓦斯火槍，朱翊銘因前晚留宿孫家也在場，因此警方也同步前往朱的家中搜索 ，未料朱突然失控動手毆警遭壓制，隨後與孫安佐一同帶回刑大偵訊，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和妨害公務罪送辦。由於朱姓經紀人聲請提審，稍早被移送台北地院畫面曝光。

孫安佐和朱翊銘16日攜帶瓦斯火槍到信義區夜店引起側目，之後又在IG上傳製刀影片，遭信義分局警方約談2人到案說明。朱翊銘表示，當天攜帶的火槍沒有殺傷力，可以想成是一把「大型的打火機」，強調一切都是合法的「我們不是白癡帶一把有殺傷力的在街上走，如果有違法，所長馬上就把我們帶回去了」。

▲▼朱翊銘聲請提審，稍早被移送台北地院畫面。（圖／記者邱中岳攝）

不過，北市刑大與信義分局19日上午9時前往孫安佐北投家中搜索，當場搜出火藥、匕首和瓦斯火槍，將釐清是否為列管違禁物品。朱翊銘因18日夜宿孫安佐家也在場，除了被帶回，住家也遭搜索，未料他竟毆警涉妨害公務，還在訊問期間發IG限時動態「注意！我和孫安佐被開搜索票，我的手機被扣走了」。

據了解，孫安佐經紀人朱翊銘曾多次躍上新聞版面，台大政治系畢業的他，過去曾擔任過酒店公關、AV男優，還曾因參與社運被告妨害公務入監服刑。

今年初，朱翊銘還代表台灣維新黨參選立委，並拋出多項超狂政見，包括支持大麻、毒品、性交易合法化、無產階級專政、身份證應取消性別欄、生理女可以加入黑道、火鍋不加芋頭等政見，引起網友熱議，但最終落選。

▲朱翊銘表示當晚持的火槍一切合法。（圖／記者黃彥傑攝）

