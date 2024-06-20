孫安佐秀「無量空處手勢」對記者領域展開　笑著走出地檢署

記者鄒鎮宇／綜合報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（本名改為孫健豪）16日因攜帶火槍到信義區引發社會關注，19日被查扣火藥、瓦斯火槍等物，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，最終以30萬元交保。孫安佐走出北檢時，笑著跟記者打招呼，並比出漫畫《咒術迴戰》的手勢離去。

孫鵬整晚待在地檢署外，得知可以幫兒子交保後，一言不發地走進地檢署簽屬相關文件，並從包包內拿出30萬元的現金交付。面對記者詢問，孫鵬盡顯疲態，最後才說「改天再講好嗎，改天有機會再跟各位報告，大家都辛苦了，真的不好意思，麻煩到各位了，真的不好意思」，也坦言今天都沒跟孫安佐講過話。

▲▼孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）



事後，孫安佐走出地檢署時面露微笑，兩度比出《咒術迴戰》的「無量空處」手勢，「冷靜一點各位，慢慢來，不然你們要跌倒了」，直言心情就是「該去追番（動畫）了」，邊說著日語邊上車離開。

據了解，孫安佐比出的手勢為《咒術迴戰》中角色五條悟的技能手勢，可使敵人瞬間受到大量的資訊衝擊，身體因腦袋過載而呆立原地。而該部作品角色使用的手勢，也是來自佛教分支、真言密教內的手勢。

▲▼孫安佐笑著離開地檢署，比出《咒術迴戰》的「無量空處」手勢。（圖／記者黃克翔攝）



回顧此案，孫安佐16日晚間先在IG上發表限時動態，秀出手持疑似槍枝的照片發文「整裝出發」，當晚與經紀人朱翊銘帶著瓦斯火槍現身信義區。

檢警懷疑涉及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，19日指揮台北市刑大、信義分局搜索孫與經紀人朱翊銘的住處，查扣瓦斯火槍與疑似火藥粉末，將送鑑定殺傷力。

此外，孫安佐的33歲的朱姓經紀人被搜索時與孫安佐都在孫北投的家中。朱男被5名警員帶回大安區住處搜索，但是在家中時卻突然情緒失控，動手毆打在場1名警員，隨後遭員警壓制並再加上妨害公務罪送辦。