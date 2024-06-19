西門町「40年排骨飯老店」傳頂讓　老闆嘆年紀大：太累了

▲西門町40老店「金軒排骨」。（圖／翻攝金軒排骨臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北市西門町老字號便當店「金軒排骨」，經友人透露頂讓的消息，讓不少饕客感傷又少了一個好味道。此外，老闆也透露頂讓的金額為45萬，但不包含技術價格，目前已有人在洽談。

該名網友在臉書社團「我是萬華人」發文表示，「西門町排骨老店頂讓。老闆70要退休了。意者私」，並在文末附上店面照片，立刻被眼尖網友認出就是老店「金軒排骨」。

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原PO表示，他跟老闆亦師亦友，雙方也兄弟相稱。近日泡茶聊天時老闆透露已70多歲，想將店面頂讓出去後退休，目前開價為45萬元、店租每月5萬元，技術轉移要另外談，「老闆娘爺爺奶奶（是）創始人，聽說她爺爺奶奶就賣個排骨飯西門町買7間房子。錢太多也是煩惱容易吵架」。

香酥多汁，黑胡椒的香，黑醋的酸，古傳秘方的香，小編口水流出來啦！趕快來吃囉 由金軒排骨發佈於 2016年11月13日 星期日

網友看完紛紛留言，「金軒我算是從小吃到大，畢竟是金園老店」、「金軒很好吃耶」、「在我心目中，是金園系列最好吃的店」、「曾經有個心愛的女孩帶我來吃過，沒想到⋯兩個都變成了回憶」、「哇！我最愛的炸雞腿，沒有要傳承給下一代嗎」、「沒人要接班，做吃的太累了」。

此外，原PO也透露，老闆的兒子不打算接班，本來還想將店面送他，但他自己有4間店顧不來，才決定PO文幫幫朋友。