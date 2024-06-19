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「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相怒：不再相信台灣文創

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO支持台灣文創，沒想到買到淘寶貨，甚至買貴1500元。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這輩子不會再相信台灣的文創！」一名妹子抱怨，在西門町看到一件2000多元的洋裝，店員稱是純手工打版自製，儘管價格貴了一些，但為了支持文創，她毫不猶豫買下，殊不知最近在淘寶看到一模一樣的洋裝，換算只有500多台幣，氣得她怒吼「這2000元就當做繳學費！」

一名女網友在Dcard氣憤表示，日前逛西門町時，在文創小店買了一件洋裝，店員強調這是純手工打版自製的，雖然一件要2000多元，但恰好是原PO喜歡的風格，加上想支持台灣文創產業，最後毫不猶豫地買下。

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然而，讓她萬萬沒有想到的是，她周一通勤搭車時，手機滑淘寶時，赫見一模一樣洋裝，且價格只要500多元。原PO也篤定直呼「確定是一樣的因為有實拍細節圖」，這讓她感到非常失望，「這輩子都不會相信台灣文創了，這2000元就當做繳學費！」

底下網友狂搖頭，「純手工下訂單」、「文創已經變成一個行銷詞，真文創都還躲在工作室裡」、「來～跟著我唸...盤子」、「台灣真的8成小店都是淘寶來的，我不如去買連鎖服飾」、「淘寶進貨加價賣很正常，重點是騙人是文創手作就很討厭」、「文創市集本來就都一堆坑人的」、「我以為這時代買東西要先以圖找圖是常識」。

不少苦主+1回應，「我上次也是去九份買了一件1680元的裙子，也說是自己打版縫製外面買不到，後來在淘寶看到賣100多人民幣直寄台灣還免運」、「我之前是在某次心中山市集買了一件韓版T，老闆定價680元，我跟老闆殺到650元，老闆很阿莎力的答應了...不久，在南港AFTER PARTY（市集）看到完全一模一樣的衣服，訂價300元」、「之前在新竹的假日市集也花2000多塊買一件店家宣稱是自己設計的洋裝，後來在淘寶看到一模一樣的洋裝不到200台幣，真的是盤子寫在我臉上」。

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