李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

▲富宏（荐豪）牛肉麵預告漲價消息。（圖／翻攝自臉書／黃揚明）

記者周亭瑋／綜合報導

西門町24小時全日營業的知名「富宏（荐豪）牛肉麵」近日公告，將於6月24日起漲價。資深媒體人黃揚明就發文分享，表示洛陽街還有其他牛肉麵店跟進；另外，李多慧去年10月也曾造訪過此店，當時她對餐點讚不絕口，直呼肉質相當軟嫩，湯頭則非常濃郁。

黃揚明日前在臉書發文，表示李多慧也愛的牛肉麵、西門町宵夜名店「富宏（荐豪）牛肉麵」預告6月24日起漲價，牛肉麵、牛雜麵、綜合麵等品項各漲10元；牛肉湯麵、麻醬麵等品項則各漲5元。

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他也提到，目前該店牛肉麵價格為，大碗120元、中碗110元、小碗100元；漲價以後，牛肉麵最低消費變成「小碗的110元」，也就是說再也沒有百元可以點到的牛肉麵了。

▲李多慧曾大讚的牛肉麵。（圖／翻攝自臉書／黃揚明）

值得一提的是，去年10月，知名韓國啦啦隊女神李多慧也曾造訪過此店，當時她點了中碗牛肉麵和三份小菜，在片中也對餐點頻頻讚賞。

另外，黃揚明直言，不僅這家店，洛陽街還有其他牛肉麵店跟進，一起在6月24日漲價；不過，同區域、曾在2018年獲得必比登推薦的另一間「建宏牛肉麵」，三年前已更名為「采宏牛肉麵」，目前該店家尚未宣布漲價消息，至於未來是否會跟進，值得繼續觀察。