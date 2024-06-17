2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

▲台南市白河蓮花季自5月開幕以來，吸引許多民眾熱情參與，市長黃偉哲邀請民眾把握花期，到白河賞蓮花吃蓮子，將優質農產品帶回家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河蓮花季自5月開幕以來，吸引許多民眾熱情參與，15日市府更攜手台灣芭蕾舞團和鋼琴家郭宗翰，舉辦「台南400農漁地景藝術節」地景劇場首演，芭蕾、鋼琴與蓮花的巧妙結合，畫面唯美，令人沉醉，贏得現場民眾熱情喝采。

台南市長黃偉哲邀請民眾把握花期，到白河賞蓮花吃蓮子，將優質農產品帶回家。黃偉哲表示，台南蓮花季自1995年開始辦理，是台灣最早辦理的地方產業文化活動之一，每年都吸引許多遊客與攝影愛好者前來賞蓮，也讓更多遊客走入台南白河，體驗當地人文特色與農產，成功打響白河蓮花品牌，從蓮花到蓮子、蓮藕粉等等周邊商品，都遠近馳名，受到民眾喜愛。推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾可以同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。





農業局表示，蓮花盛開花期為5月至6月，今年蓮田種植面積約200公頃，主要分佈於大竹里、詔豐里、廣蓮里、竹門里等地區，來白河，除了欣賞綻放的蓮花之美，也不容錯過當地所產的蓮子、蓮藕、蓮藕粉等優質農特產品，歡迎民眾來白河欣賞蓮田風光、品嚐當地美食，也將在地農特產品的好滋味帶回去與家人朋友分享。





農業局指出，今年度白河區公所於蓮花季期間邀集在地協會等團體辦理「蓮鄉社區DIY活動」，活動內容豐富，包括浴衣體驗、食農教育體驗、文史走讀、藝術小物創作、剝蓮子、乘坐大王蓮等，5至7月假日皆有活動，內容豐富，精彩可期。除此之外，今年度蓮花季期間還有「關帝廳與蓮」攝影比賽，歡迎民眾把握蓮花季期間，來白河體驗當地人文特色及品嚐在地優質農特產品，更多活動訊息可上白河區公所網站或白河蓮花季的臉書粉絲專頁查詢。