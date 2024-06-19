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歐德傢俱挺「那羅方濟幼兒園」　助原民孩子改善學習環境

▲▼歐德傢俱挺「那羅方濟幼兒園」　助原民孩子改善學習環境。（圖／業者提供）

圖、文／歐德傢俱提供

歐德傢俱竹北旗艦店6月16日溫暖舉行《薩克斯風x夢想家》慈善音樂會，邀請新竹地區知名團體包括蘋果樂團、SJ Band薩克斯風樂團進行公開義演，期望集結民間力量，共同為改善 「那羅方濟幼兒園」偏鄉學童的教學環境盡心力。

位處偏遠山區新竹縣尖石鄉的「那羅方濟幼兒園」，由當年義大利籍的耶穌肋傷會趙秀容修女所創辦，因為看到原民孩子家境貧寒無法上學，便協助耶穌會紀書年神父在那羅天主堂的牧靈服務，以及擔起那羅方濟幼兒園園長的重責大任。為感念趙修女守護偏鄉孩童超過半個世紀，當地居民也用泰雅族語的媽媽「mumu(姆姆)」來表達對趙修女的崇敬。

歐德集團做公益不落人後，無償提供竹北旗艦店場地及所有餐點服務，舉辦《薩克斯風x夢想家》慈善音樂會。活動一開始由幼兒園孩子們，以熱情有勁的太鼓表演揭開序幕，並由丁賢修女及志工尹秀蓮介紹幼兒園的源起與現況。尹秀蓮表示：「來自義大利的趙修女，對台灣部落孩子無私奉獻，服務過半世紀後，修會派遣來自北越的丁賢修女接替趙修女的工作，繼續修會的使命。感謝慈善音樂會的舉辦，期望透過各界的善心，持續改善山區孩童的學習環境。」丁修女對今天慈善音樂會的舉辦非常感動，除了讓孩子們演出的舞台展現自信，還可以讓大家更了解尖石鄉孩子們教育的需求。

音樂會接著由蘋果樂團、SJ Band薩克斯風樂團穿著旗袍古裝接棒，帶來上海灘、夜來香等經典歌曲演奏，精彩演出獲得與會嘉賓踴躍捐款。歐德傢俱江衍欣總經理表示：「歐德竹北旗艦店於去年嶄新開幕，以親近環境與友善理念進行設計，打造舒適、自然、具有人情味的氛圍，在此安排慈善音樂會，期望透過社區營造與多元共融的精神，一同打造夢想家園」。

請給予孩子支持與幫助，那羅方濟幼兒園聯絡電話03-5841606。

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