台東救國團前進校園推動公益活動　小朋友以流體畫回報社會善心

▲小朋友以流體畫回報社會善心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

救國團在6年前開始推動「愛‧分享」聚光計畫公益活動，而今年臺東縣團委會選定海端鄉的「錦屏國小」，由小朋友們事先寫下願望後再尋求社會愛心人士的認養實現，小朋友在藝術家的指導下進行「流體畫」的藝術創作，認真專注的過程連臉上沾染上塗料都不以為意，完成作品將作為答謝協助實現願望的心意。

救國團臺東縣團委會總幹事崔自傑表示，自107年起救國團推行「愛‧分享」聚光計畫，以聚焦偏遠地區、聚眾社會力量、聚集公眾愛心為出發點。計劃本質關懷偏遠地區的青少年並帶入技能學習，由關懷對象親手製作特色作品且寫下心願，再由救國團媒合社會善心人士來協助完成心願。



今年救國團在臺東地區接受縣議員張全馨嵐的推薦選定海端鄉「錦屏國小」，總幹事崔自傑、關山鎮團委會會長周福安前往錦屏國小進行今年的聚光計畫。校方邀請藝術家大白講師進行流體畫的教學，引導學生創作出自己風格及各種代表錦屏景致色彩的流體畫作品，同學選好各種壓克力顏料後再把顏料混合、傾斜在無框畫板上。

小朋友小心翼翼控制傾斜角度或以嘴、吸管來吹氣，藉由顏料的流動使其形成獨特的紋理；嘴巴吹著顏料一不小心不只嘴唇連臉上都五顏六色，彼此看著還大笑起來而每幅作品都呈現出獨特風格令人相當驚艷。崔自傑指出，社會上許多有愛心的民眾往往不知道要如何做，救國團順勢搭起橋樑把需求連結起來；崔自傑被同學認真態度為完成作品非常感動，也勉勵同學勇敢築夢並朝實現夢想成真而前進，九月份除了將會舉行錦屏愛心圓夢活動，臺北「林思宏X5醫師基金會」也致贈每位小朋友造型娃娃行動電源象徵學習「不斷電」加油打氣。