南投偏鄉學童暑假將出國比賽　愛妮雅及COCO茶飲捐款140萬

▲愛妮雅及COCO茶飲捐款助學生出國，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣優秀學生出國開拓國際視野，愛妮雅化妝品集團公司、COCO都可茶飲公司響應縣長許淑華號召，日前合計捐贈140萬元給縣府，補助出國比賽或交流的經費，以減輕學生的負擔。

捐贈儀式17日舉行，由民和國中及中寮鄉至誠國小代表受贈，2校分別由濁岸合唱團獻唱拉開序幕，並展示此次參加「2024世界機關王大賽台灣賽」全國賽，榮獲GM機關設計國小基礎組第2名作品，並實際操作解說；許淑華也頒贈感謝狀給愛妮雅化妝品集團總裁陳威中，並向不克派代表出席的COCO都可茶飲公司誠摯表達感謝之意。

許淑華說，陳威中近期從媒體獲知南投市新豐國小棒球隊表現傑出，將代表出國比賽且有經費需求，因此特別捐贈100萬元給縣府，作為補助本縣優秀學生出國經費，COCO都可茶飲公司也長期關心弱勢學童的助學金及營養餐費，此次捐贈40萬元，補助全縣優秀學生出國；許淑華感謝各個企業家的慷慨解囊，所捐贈的款項都會撥入地方教育發展基金中妥善運用。

許淑華表示，至誠國小雖只有32位學生，但在校長鄧秀珍帶領及老師用心指導下，於「2024世界機關王大賽台灣賽」全國賽近千名參賽者組成297支隊伍競爭中脫穎而出，勇奪GM機關設計國小基礎組第2名，8月將代表台灣到印尼參與世界賽；民和國中濁岸合唱團在校長蔡秋菊及歷任校長與老師們用心指導下，自105年迄今歷次競賽中，不僅多次勇奪原住民語及東南亞語雙料冠軍，更是特優常勝軍，也成為全國賽的種子隊伍，將於7月前往新加坡參加2024年國際合唱節大賽進行國際交流。

而至誠國小及民和國中都是偏鄉學校，出國經費籌措不易，此次分別獲COCO都可茶飲公司和愛妮雅化妝品集團於捐助款中勻撥10萬元，加上縣府的補助，2校都希望將南投科技資訊軟實力及布農族的天籟美聲傳遞到全世界，讓偏鄉孩子也能在世界舞台發光發熱。

縣府教育處表示，該處編列預算經費訂定「南投縣高級中等以下學校學生出國學習獎助學金作業要點」，今年補助延平國小、埔里國中、希娜巴嵐國小、南豐國小、竹山高中、水里國中、仁愛國小、都達國小、營北國中、草屯國小、草屯商工、光華國小、民和國中、大成國中、旭光高中、中興國中、暨大附中等17校，及南投高中、旭光高中、竹山高中等3校13位高中職學生出國學習交流，迄今已補助經費770萬元。