　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投偏鄉學童暑假將出國比賽　愛妮雅及COCO茶飲捐款140萬

▲愛妮雅及COCO茶飲捐款助學生出國，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲愛妮雅及COCO茶飲捐款助學生出國，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣優秀學生出國開拓國際視野，愛妮雅化妝品集團公司、COCO都可茶飲公司響應縣長許淑華號召，日前合計捐贈140萬元給縣府，補助出國比賽或交流的經費，以減輕學生的負擔。

捐贈儀式17日舉行，由民和國中及中寮鄉至誠國小代表受贈，2校分別由濁岸合唱團獻唱拉開序幕，並展示此次參加「2024世界機關王大賽台灣賽」全國賽，榮獲GM機關設計國小基礎組第2名作品，並實際操作解說；許淑華也頒贈感謝狀給愛妮雅化妝品集團總裁陳威中，並向不克派代表出席的COCO都可茶飲公司誠摯表達感謝之意。

▲愛妮雅及COCO茶飲捐款助學生出國，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，陳威中近期從媒體獲知南投市新豐國小棒球隊表現傑出，將代表出國比賽且有經費需求，因此特別捐贈100萬元給縣府，作為補助本縣優秀學生出國經費，COCO都可茶飲公司也長期關心弱勢學童的助學金及營養餐費，此次捐贈40萬元，補助全縣優秀學生出國；許淑華感謝各個企業家的慷慨解囊，所捐贈的款項都會撥入地方教育發展基金中妥善運用。

▲愛妮雅及COCO茶飲捐款助學生出國，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，至誠國小雖只有32位學生，但在校長鄧秀珍帶領及老師用心指導下，於「2024世界機關王大賽台灣賽」全國賽近千名參賽者組成297支隊伍競爭中脫穎而出，勇奪GM機關設計國小基礎組第2名，8月將代表台灣到印尼參與世界賽；民和國中濁岸合唱團在校長蔡秋菊及歷任校長與老師們用心指導下，自105年迄今歷次競賽中，不僅多次勇奪原住民語及東南亞語雙料冠軍，更是特優常勝軍，也成為全國賽的種子隊伍，將於7月前往新加坡參加2024年國際合唱節大賽進行國際交流。

▲愛妮雅及COCO茶飲捐款助學生出國，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

而至誠國小及民和國中都是偏鄉學校，出國經費籌措不易，此次分別獲COCO都可茶飲公司和愛妮雅化妝品集團於捐助款中勻撥10萬元，加上縣府的補助，2校都希望將南投科技資訊軟實力及布農族的天籟美聲傳遞到全世界，讓偏鄉孩子也能在世界舞台發光發熱。

縣府教育處表示，該處編列預算經費訂定「南投縣高級中等以下學校學生出國學習獎助學金作業要點」，今年補助延平國小、埔里國中、希娜巴嵐國小、南豐國小、竹山高中、水里國中、仁愛國小、都達國小、營北國中、草屯國小、草屯商工、光華國小、民和國中、大成國中、旭光高中、中興國中、暨大附中等17校，及南投高中、旭光高中、竹山高中等3校13位高中職學生出國學習交流，迄今已補助經費770萬元。

ET快訊
小黑蚊攻擊！短褲妹雙腿「129個包」...網嚇爆：吃到飽
「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相怒：不再信台灣文創
快訊／爽收「3命詐團」賓士、現金　超貪所長重判12年半
女友被判關25個月！　李龍基嘶吼痛哭：一定會等她
黑心店門口將貼「警訊」！　台中這家恐成首例
「青鳥」冒大雷雨聚集立院　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣警局啟動「警民連線」　擴大治安座談會吸引600人參加

草嶺石壁森林療癒基地邁向國際　觀光署長周永暉親自參訪

導演馬志翔推薦「豐濱製造」！相約磯崎、靜浦聽音樂逛市集

南投偏鄉學童暑假將出國比賽　愛妮雅及COCO茶飲捐款140萬

雲林205幸福巴士開通！暢遊草嶺、石壁觀光更輕鬆

鎮南國小女籃隊連戰連捷！縣長張麗善贊助赴日比賽旅費

單峰駱駝逛大街引驚呼　台南頑皮世界動物防逃演練逼真

雲林高齡就醫創新紀元！30診所連線共70醫護「到宅醫療」

「Check ＆ Win，篩就贏」助民眾揪出口腔癌　大獎超商禮券5000元

設置在職專班　嘉藥與陸軍第八軍團簽訂合作意向書

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

雲林縣警局啟動「警民連線」　擴大治安座談會吸引600人參加

草嶺石壁森林療癒基地邁向國際　觀光署長周永暉親自參訪

導演馬志翔推薦「豐濱製造」！相約磯崎、靜浦聽音樂逛市集

南投偏鄉學童暑假將出國比賽　愛妮雅及COCO茶飲捐款140萬

雲林205幸福巴士開通！暢遊草嶺、石壁觀光更輕鬆

鎮南國小女籃隊連戰連捷！縣長張麗善贊助赴日比賽旅費

單峰駱駝逛大街引驚呼　台南頑皮世界動物防逃演練逼真

雲林高齡就醫創新紀元！30診所連線共70醫護「到宅醫療」

「Check ＆ Win，篩就贏」助民眾揪出口腔癌　大獎超商禮券5000元

設置在職專班　嘉藥與陸軍第八軍團簽訂合作意向書

「桃園-芽莊」包機9／4首航！3hrs直抵東方夏威夷　免3萬元住5星

台鋼雄鷹挑戰隊史最長7連勝　哈瑪星先發對決魔神樂

巴黎男裝周 ／ 孔劉拎Speedy包超好看、劉以豪戴水手帽登《WWD》IG　LV秀讓男神齊聚　

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

桃園男檢舉違停　竟趴在引擎蓋上阻離去！車主怒：你要怎樣啦

東京必去3間水族館！看企鵝在空中游泳　巨型水槽看花火燈光秀

中華電信祭237萬獎金助新創團隊培育　郭水義：結合5G、AI應用

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

陸村民撿回「色彩豔麗」異鳥　竟是野生鳥類尾羽最長的白冠長尾雉

「騎福極西點」9／7共遊台南打卡　騎YouBike抽環法賽車衣

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

新北金山區機車考照服務　7／1起受理報名

台南杜絕登革熱社區傳播祭出自主通報獎勵金

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

雲林新聞處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

新北家庭志工日體驗　守護平溪山林永續環境

屏縣國中小第二階段新任校長遴選　8校校長出爐

國慶焰火在雲林　觀賞區、表演區、焰火施放區曝

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工

台南仁德滯洪池改造成功卻缺基礎設施

南消五大救護複訓學習小兒急救

女身體不適坐郵局前　民眾誤認小孩迷路

設置在職專班嘉藥與陸軍第八軍團簽訂合作意向書

南消第一大隊推廣使用智能瓦斯爐

更多熱門

相關新聞

快訊／周思齊大巨蛋跑出百盜

快訊／周思齊大巨蛋跑出百盜

周思齊16日8局下代打上陣，敲出安打後馬上發動盜壘，大巨蛋跑出百盜，加入「千安、百轟、百盜」俱樂部，成為中職史上第9人。

苗栗市長兌現競選諾言捐百萬助學金！

苗栗市長兌現競選諾言捐百萬助學金！

林雅各火場勇救老翁回校上課　 師生辦歡迎會湧入捐款

林雅各火場勇救老翁回校上課　 師生辦歡迎會湧入捐款

川普被定罪　一天湧入17億台幣捐款

川普被定罪　一天湧入17億台幣捐款

雲林師要「供養」學校6千6　無奈曝：如低收戶

雲林師要「供養」學校6千6　無奈曝：如低收戶

關鍵字：

愛妮雅COCO茶飲捐款學生出國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

挖到遺跡停工！台積電回應了

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面