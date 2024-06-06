台南議員爆料光電場涉非法掩埋　環保局開挖力暘光電查無不法！

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝日前質詢環保局時，爆料「力暘光電」涉魚目混珠，有2個案場違法掩埋營業廢棄物，要求市府送交南檢徹查引發大眾熱議，惟經環保局開挖，確認「沒有任何廢棄物」；力暘發出聲明澄清「絕無任何違法填土及掩埋廢棄物」，盼各界回歸政策面理性探討，勿隨謠言起舞。

台南市議員林燕祝5月24日議會質詢時指出，力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場占地約20公頃，竟未依規定提送興辦事業計畫，沒有申請填土還掩埋營業廢棄物，涉嫌「假借光電、地藏營廢」。她要求環保局在檢察官指揮下進行開挖，絕對不容這種事發生。

台南市環保局彙整相關檢舉資料後，會同經發局與政風人員於5月29日上午9時30分至12時許，前往「天柱05」及「天英42」等2處案場進行實地會勘，各開挖3點，僅在天英42的第2挖點表土上有看到些許磚塊，惟並非廢棄物，其餘5個開挖點均查無不法情事。

環保局長許仁澤6月5日表示，據檢舉資料顯示有3個光電案場涉回填廢棄物，其中2場「天柱05」及「天英42」的清查結果皆為合格，「沒有任何廢棄物」。

力暘集團發出聲明指出，因應市議員林燕祝檢舉該公司案場偷埋廢棄物，除派員會同市府相關人員進行會勘，全力配合實地鑽探等調查作業，並提供包括施工前的基地照片與歷史資料，作為佐證說明。

力暘昨天強調，調查結果證實並無不法，力暘：「本公司施工過程一切遵守政府法規，決無任何違法填土及掩埋廢棄物等情事。」

環保局長許仁澤指出，台南市光電案場有680多家，2023年已稽查10多家，2024年會陸續盤查其他670場，若發現有回填卻沒有申請，便會進行全面開挖，同時釐清是否符合興辦事業計畫，一旦確認違反規定，會要求業者恢復原狀，並依相關法令鐵腕開罰。