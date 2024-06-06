　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南議員爆料光電場涉非法掩埋　環保局開挖力暘光電查無不法！

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝日前質詢環保局時，爆料「力暘光電」涉魚目混珠，有2個案場違法掩埋營業廢棄物，要求市府送交南檢徹查引發大眾熱議，惟經環保局開挖，確認「沒有任何廢棄物」；力暘發出聲明澄清「絕無任何違法填土及掩埋廢棄物」，盼各界回歸政策面理性探討，勿隨謠言起舞。

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員林燕祝5月24日議會質詢時指出，力暘光電旗下的天英、天柱等2個案場占地約20公頃，竟未依規定提送興辦事業計畫，沒有申請填土還掩埋營業廢棄物，涉嫌「假借光電、地藏營廢」。她要求環保局在檢察官指揮下進行開挖，絕對不容這種事發生。

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市環保局彙整相關檢舉資料後，會同經發局與政風人員於5月29日上午9時30分至12時許，前往「天柱05」及「天英42」等2處案場進行實地會勘，各開挖3點，僅在天英42的第2挖點表土上有看到些許磚塊，惟並非廢棄物，其餘5個開挖點均查無不法情事。

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤6月5日表示，據檢舉資料顯示有3個光電案場涉回填廢棄物，其中2場「天柱05」及「天英42」的清查結果皆為合格，「沒有任何廢棄物」。

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

力暘集團發出聲明指出，因應市議員林燕祝檢舉該公司案場偷埋廢棄物，除派員會同市府相關人員進行會勘，全力配合實地鑽探等調查作業，並提供包括施工前的基地照片與歷史資料，作為佐證說明。

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

力暘昨天強調，調查結果證實並無不法，力暘：「本公司施工過程一切遵守政府法規，決無任何違法填土及掩埋廢棄物等情事。」

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤指出，台南市光電案場有680多家，2023年已稽查10多家，2024年會陸續盤查其他670場，若發現有回填卻沒有申請，便會進行全面開挖，同時釐清是否符合興辦事業計畫，一旦確認違反規定，會要求業者恢復原狀，並依相關法令鐵腕開罰。

▲台南市環保局會同經發局與政風人員前往「天柱05」及「天英42」等2處案場實地會勘，各開挖3點，均查無不法情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
唐治平不認母遺體　高大成批：太亂來了！提解套方式
快訊／藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽：要保佑阿寬啊！
直擊／韓男神魅力發威！　桃機「千人滿出來」
快訊／取消傳統刺槍術、官兵休假回報！　顧立雄：回到戰訓本務
快訊／40歲乩身走陣突倒地猝死！　解剖死因出爐
快訊／台股暴漲477點刷21962新紀錄！　央行楊金龍急喊話
快訊／張小燕「久違現身」！　邱瓈寬親自護送
作家曝1人「比黃仁勳勵志」！股價最慘3.63　今狂飆700↑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

21歲青年見證先就業後升學計畫魅力　職涯探索、創業儲蓄雙收穫

花蓮夏戀嘉年華7／3開唱！獨立天團打頭陣　開幕夜高空煙火秀

南消二大踏勘高危險場所　掌握應變資訊以提升整體救災效率

蔬菜瓜果易受雨害侵襲　高雄農改場提醒農民注意防範

台南議員爆料光電場涉非法掩埋　環保局開挖力暘光電查無不法！

「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

AI換臉手法逼真　芒果王子楊哲教「聽、掛、查證」防詐3步驟

助港澳生留桃發展　桃園舉辦留台評點制講座獲好評

台24線沿線知名打卡景點吸引遊客　里港警端節加強交通作為

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

21歲青年見證先就業後升學計畫魅力　職涯探索、創業儲蓄雙收穫

花蓮夏戀嘉年華7／3開唱！獨立天團打頭陣　開幕夜高空煙火秀

南消二大踏勘高危險場所　掌握應變資訊以提升整體救災效率

蔬菜瓜果易受雨害侵襲　高雄農改場提醒農民注意防範

台南議員爆料光電場涉非法掩埋　環保局開挖力暘光電查無不法！

「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

AI換臉手法逼真　芒果王子楊哲教「聽、掛、查證」防詐3步驟

助港澳生留桃發展　桃園舉辦留台評點制講座獲好評

台24線沿線知名打卡景點吸引遊客　里港警端節加強交通作為

下馬威？李西河今布達　蔣萬安曝「首要任務」：必須做出績效！

中菲行股東會改選7席董事　5月營收寫近1年半新高

男「騎樓抽菸」見警拔腿狂奔　身分曝光：詐欺+洗錢通緝犯

大谷翔平盛讚海盜狀元郎　發送「二刀流挑戰狀」讓他超驚喜

婆婆飆罵媳婦後「1方法」道歉！全場嗨：比去台積電還好賺

壽司店老闆氣炸！小孩朋友媽媽裝熟吃霸王餐　他一舉動令對方求饒

台積電蟬連企業繳稅王！鴻海摘后冠　陽明、聯電擠進前4

什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感：已快消失

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了！提解套方式

21歲青年見證先就業後升學計畫魅力　職涯探索、創業儲蓄雙收穫

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

地方熱門新聞

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

考上警專屁孩狂言　不爽就開罰單

催繳簡訊也有詐騙台水簡訊請認明發送碼111

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

爆料光電場涉非法掩埋環保局開挖力暘光電查無不法！

新北特教師助理員將加薪　7／1實施6成人員受惠

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

桃園月桃路拓寬及延伸至福山路　完工通車

南消四大隊辦理救護複訓加強小兒急重症處置專業

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲

更多熱門

相關新聞

快訊／台南父子橋下捕魚　爸撒網失足溺斃

快訊／台南父子橋下捕魚　爸撒網失足溺斃

台南市北門區五王大橋一處抽水站旁昨(5日)晚間9時39分許傳出一起落水案件，警消初步了解，當時一對父子在該處撒網捕魚，但父親在撒網時疑似重心不穩、失足跌落水中，身影立即消失在夜色中；一旁的兒子見狀後立刻報案，警消也出動人員及救生艇到場搜索，直到深夜11時11分才發現溺者40歲張姓男子、11時18分救上岸，但已經沒有呼吸心跳，經送奇美醫院搶救後仍宣告不治。詳細事發原因尚待進一步釐清。

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

快訊／台南市北門區驚傳男子捕魚不慎落水警消搜救

快訊／台南市北門區驚傳男子捕魚不慎落水警消搜救

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲

嘉縣議員KTV摟妹玩很開？縣議會說明了

嘉縣議員KTV摟妹玩很開？縣議會說明了

關鍵字：

台南爆料光電場非法掩埋環保局開挖力暘光電

讀者迴響

熱門新聞

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

今全台有雨　「下最大」地區曝

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

台南媳被1道菜嚇到　3千人讚限量極品

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面