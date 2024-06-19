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快訊／滴妹男友發聲了！被指幕後投資賭場　查理「3不」聲明曝

▲疑似涉投資賭場，I.C Charlie回應了。（圖／翻攝自I.C Charlie IG）

▲滴妹男友（右）否認被抄的賭場是他出資。（圖／翻攝IG）

記者吳佩蓁／台北報導

台北市警方19日凌晨查緝一間涉嫌酒吧掩護非法賭博，而出資人傳出竟然就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」。對此，查理今(19日)在IG發文澄清，強調自己不是該賭場的老闆、股東、或合夥人。

查理聲明全文：

人在美國打比賽打到一半，突然看到新聞真的是有錯愕到，聳動的標題說我是「賭場的幕後老闆」，對於不實指控，我有必要出來做聲明。

首先，我不是6bet Poker Cub (媒體口中的「賭場」，以下我會用「協會」簡稱)的老闆、股東、或合夥人，我沒有出資創辦協會、或參與協會的營運，也沒有分到協會的任何利潤。因此各大媒體捕風捉影指涉我為賭場之幕後老閱，並非事實。

我唯一有參與的是撲克直播秀的經營。我也是直播秀的合夥人，我負責的是製作撲克直播內容，推廣撲克，直播秀也沒有拿到任何協會的利潤。我想這也是為什麼體會指控我「賭場老閱」的原因(希望大家要有媒體識讀能力，也希望體往後可以盡到查證的義務，避免挑起不必要之訟爭。)

最後，德州撲克錦標賽在台灣是合法競技，只要是合法競技，本人絕對是不遺餘力的支持，身為撲克產業的推廣者之一，我現在人也在美國SP世界撲大賽奮戰，目標拿下金手鍊，讓世界看到台灣。
 

▲疑似涉投資賭場，I.C Charlie回應了。（圖／翻攝自I.C Charlie IG）

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