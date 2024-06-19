滴妹男友投資賭場營運19天被抄！開箱片太夯被檢舉　警上門破獲

記者張君豪、劉人豪／台北報導

滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」出資的台北大安區非法賭場，6月1日到6月14日試營運，19日凌晨就被警方查獲，引起社會關注。而Youtuber「艾倫去哪兒 Allengoaround」於5月30日分享影片，內容就是前往該賭場開箱，並且曝光營運方式以及爆乳荷官。

▲滴妹男友、「I.C Charlie查理」出資經營的賭場遭台北警方查緝，現場不乏「爆乳美女荷官」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

影片中，「艾倫去哪兒 Allengoaround」前往該賭場打限時錦標賽，牌桌上的玩家多是經驗豐富的老手，爆乳荷官快速而精確地發牌，牽動桌上緊張氛圍，最後一把「艾倫去哪兒 Allengoaround」All in，獲得大量的籌碼，隨後到櫃台進行兌換，稱當天買入6萬4500元，退的時候有拿回7萬2500元，賺了8000元。

據了解，這處賭場由3名撲克牌手經營，其中一人就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，他原本是一位DJ，後來踏入德州撲克圈，據傳已經累積超過千萬獎金，還被相關網站封為亞洲第一人。

▲滴妹罕見與男友I.C Charlie同框。（圖／翻攝自Instagram／charlie1019c）

該餐酒館經營德州撲克賭場試營運期間為6月1日到6月14日兩週，賭客進場必需在櫃檯以新台幣兌換籌碼入場消費、最低購買金額（入場資格）為新台幣1100元兌換1萬元籌碼；3300元兌換3萬籌碼、以此類推無上限，新台幣現金的百位數則為賭場抽頭金。該賭場對外以「撲克協會」名義招募會員，再以進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃台兌換現金。

▲現場24人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方查出該賭場邀約拍攝的開箱影片太夯，接獲民眾檢舉、上門蒐證破獲。警方深入了解後，賭場老闆經查為小六的蔡姓男子，出資經營者竟是網紅「滴妹」男友、知名撲克手「I.C Charlie查理」，現場24人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。