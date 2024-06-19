滴妹男友千萬賭場被抄！IG滿滿「爆乳荷官照」　深V辣露半球

▲「I.C Charlie查理」出資的非法賭場被抄。（圖／翻攝自IG／charlie1019c）

記者施怡妏／綜合報導

台北市警方18日深夜查緝一間涉嫌酒吧掩護非法賭博，而出資人竟然就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，現場帶回負責人1人、荷官及賭客等約30多人，引起社會關注，實際到德州撲克線上直播平台的IG，有4614位粉絲追蹤，除了有賭客的照片外，還有許多爆乳荷官的火辣照。

「I.C Charlie查理」出資的德州撲克線上直播平台，IG擁有4614位粉絲追蹤，今年4月份開幕，每周有2-3集精彩的賽事直播，還有爆乳美女荷官陪伴大家，可以看到貼文有許多荷官，穿著低胸V領上衣，露出事業線，標題直接寫下「全台灣最騷的德州撲克美女荷官」、「全台灣最浪最騷的牌局」。

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小編在貼文中寫道，「就問為什麼台灣的荷官發育都這麼好？害羞的各位跟我一樣打牌的時候眼睛都不知到要看哪裡嗎？下次就直勾勾的看就對了！ 贏了記得小費要給多一點」。

▲IG上有許多火辣荷官的照片。（圖／翻攝自平台IG）

警方調查，該賭場對外以「撲克協會」名義招募會員，再以進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金。警方進一步了解，發現該賭場係由3名撲克手出資經營，其中一名出資者竟是網紅「滴妹」交往5年的男友、同時也是國內知名撲克手「I.C Charlie查理」。

根據德州撲克相關網站「Monsterstack」指出，I.C Charlie曾在2023年就靠錦標賽獲利600萬台幣，目前累積總獎金已經破千萬，網站更稱他是將國外頂尖撲克教學內容帶進亞洲的第一人。

▼滴妹與男友交往約5年。（圖／翻攝自IG／charlie1019c）

