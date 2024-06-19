男友涉投資賭場！滴妹IG發聲「不支持非法博弈行為」：與我無關

▲滴妹發聲。（圖／翻攝自Instagram／charlie1019c）



記者施怡妏／綜合報導

台北市警方18日深夜查緝一間涉嫌酒吧掩護非法賭博，而出資人竟然就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，現場帶回負責人1人、荷官及賭客等約30多人，對此，滴妹稍早PO出IG限動回應，此事與她無任何關聯，不支持非法博弈行為，也從未參與任何博弈經營。

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北市警獲報，光復南路四段地下室一處德州撲克賭場涉嫌非法盈利，而且還高調在線上直播，18日深夜持搜索票前往查緝，現場30多人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。

警方調查，該賭場對外以「撲克協會」名義招募會員，再以進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金。警方進一步了解，該賭場由3名撲克手出資經營，其中一名出資者竟是「滴妹」交往5年的男友、同時也是國內知名撲克手「I.C Charlie查理」。

根據德州撲克相關網站「Monsterstack」指出，I.C Charlie曾在2023年就靠錦標賽獲利600萬台幣，目前累積總獎金已經破千萬，網站更稱他是將國外頂尖撲克教學內容帶進亞洲的第一人。

滴妹限動全文：

剛剛看到新聞有出現我的名字

想鄭重表達我與此事件無任何關聯

再者我不支持非法博弈行為

也從未參與任何博弈經營

謝謝大家的關心

▼滴妹與男友交往約5年。（圖／翻攝自臉書）

