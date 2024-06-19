韓國瑜擬設宴邀綠委　民進黨團沒收到通知：有許多議案需要院長主持

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜昨（18日）宴請民眾黨團和黨主席柯文哲，餐敘後，也有媒體詢問日後是否宴請民進黨團，韓也回應，「都會、都會」。對此，有綠委今表示，若韓國瑜有誠意溝通當然願意。民進黨團則回應，目前還沒有收到任何邀約，現在很多重大議案需要韓國瑜主持，至於餐敘跟私下聯誼是次要的事情，讓國會正常化才是人民期待。

韓國瑜昨日宴請民眾黨立委及柯文哲，雙方相談甚歡，對於藍白陣營是否可能合作？民進黨團幹事長吳思瑤受訪時指出，民眾黨立委黃珊珊昨天主持民眾黨記者會，她清楚說財劃法不會跟國民黨合作，國民黨版本要花5771億，黃珊珊也認為實在太離譜、超出合理範圍，言猶在耳，若能持續擴大跟在野黨合作都願意、也抱持開放性立場。

吳思瑤認為，韓國瑜昨天跟柯文哲及民眾黨立委餐敘、相談甚歡，會不會讓財劃法立場出現歧異，值得持續觀察，但民進黨立場一致，財劃法不能為修而修，保持開放性持續對話，匯聚縣市政府跟各黨派間共識。

至於韓國瑜是否已有宴請民進黨團計畫？吳思瑤表示，目前還沒有收到任何邀約，但只要他召集的會議跟朝野協商，民進黨團三長都全程出席，對民進黨來說，國會正常化運作最重要，很多重大議案需要他主持朝野協商，也希望他秉持議事中立原則，至於餐敘跟私下聯誼是次要的事情，讓國會正常化才是人民期待。

許智傑則認為，他若要有誠意溝通，那當然願意，但有沒有誠意還要思考一下。