轟賴政府背棄承諾　黃國昌：行政院成最大的假訊息散佈中心

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院19日針對行政院提出的國會改革覆議案舉行全院委員會會議審查，行政院長卓榮泰列席說明。民眾黨立委黃國昌批評，行政院竟成為最大的假訊息散佈中心，賴政府背棄過去改革承諾的賴政府，令人深感不齒。

黃國昌指出，行政院覆議七大原因的第七點，「『懷疑』官員虛偽陳述，即可課以刑責。」，正是最典型的假訊息。他請教卓榮泰，根據三讀通過的刑法第141條1條文，究竟何來「懷疑」就可以課以刑責？檢察官「懷疑」就可以起訴嗎？法官「懷疑」就可以判刑嗎？無論是卓榮泰或是法務部長鄭銘謙，都無法正面回應行政院散佈的假訊息，不斷跳針、插嘴。

黃國昌說，卓榮泰無法回答問題已經很可笑了，更可悲的是，當他以美國法及德國刑法針對在國會虛偽陳述的處罰為例，詢問其構成要件與刑法第141條之1條文有何不同，卓榮泰跟鄭銘謙同樣回答不出來，原因很簡單，民主國家本來就不能在國會說謊。無法面對問題的院長與部長，只能問A答B。

此外，黃國昌表示，行政院所散佈的另一個假訊息，是稱修法後「因為沒有設上限，所以人事同意權的審查會成為無限期」。問題是，修法只規定「不得少於一個月」，根本沒有「無限期」，依照行政院可笑的邏輯，現行法就人事同意權審查本來就沒有設上限，難道現行法就已經違憲了嗎？同樣地，卓榮泰還是無法回答。

黃國昌說，過去立法院行使人事同意權，一直被詬病的就是被行政機關當成橡皮圖章。舉例而言，2008年馬政府在提名監察院正副院長與監委、考試院正副院長與考委時，前後分別僅歷時12天、19天，當時還在擔任立委的賴清德在黨團協商時痛批，「人事同意權像趕雞、趕鴨似的一直趕著」、「不能光憑一點資料就進行審查，立法委員若當成這樣，實在太窩囊」，現在換自己掌權，就要昨是今非嗎？