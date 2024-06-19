羅智強嗆：高端到數位身分證黑箱　國會聽證調查就是打開的鑰匙

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

行政院2021年宣布，暫緩推動換發已花費近14億元公帑的「數位身分證」，立法院內政委員會成立調閱小組，卻發現內政部提供的資料「全被塗黑」，讓國民黨委員質疑是否隱匿資料。對此，國民黨立委羅智強今（19日）表示，「黑書政府」太囂張，從「3+11」會議紀錄、高端疫苗審查及採購、到數位身份證，面對刻意規避國會監督的民進黨政府，國會聽證調查就是「打開黑書政府的關鍵鑰匙」。

羅智強於臉書表示，總統賴清德在行政院長任內推動換發「數位身分證」，後因資安疑慮喊卡。錯誤政策浪費公帑14億元，每年還要花費6000多萬維運費。

羅智強指出，立法院內政委員會3月成立調閱專案小組，要求內政部提供相關資料，但只得到一堆被塗黑的資料，如同「無字天書」。而且內政部與負責數位身分證規畫案的國巨公司一年開會超過20次，卻一次會議紀錄都不肯提供，其中1本多達1000頁的服務計畫書，內容竟完全塗黑，有夠誇張。

羅智強說，除假個資之名將文件塗黑，內政部還稱，依政府資訊公開法第18條，內部討論資訊不予提供。錯誤政策比貪污可怕，國會要追究的就是政策是否涉及人謀不臧，當中哪裡出錯，釐清責任歸屬。內政部拒提供「內部討論資訊」，要立委怎麼查？

羅智強批評，從「3+11」會議紀錄、高端疫苗EUA審查及採購、五倍券招標、超思雞蛋、鏡電視案到數位身份證案，民進黨執政下處處都是黑箱，都是機密不准曝光。

最後，羅智強強調，推動數位身份證時，內政部說是「打開智慧政府的關鍵鑰匙」。但面對刻意隱匿資料，規避國會監督的民進黨執政，國會聽證調查就是「打開黑書政府的關鍵鑰匙」。

▼國民黨團召開 內政布2.0 數位身分證文件塗黑政府怕什麼 記者會 許宇甄 徐巧芯 張智倫。（圖／記者屠惠剛攝）