台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

▲台鐵R200型新柴電機車今首航，上千人搶目睹風采。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵引進全新歐系R200型柴電機車，歷經一年的試車和調整，今(19日)在花蓮站和加祿站首航，正式投入營運協助貨運、軍事運輸及特種運輸，吸引上千人目睹風采，台鐵公司表示，未來34輛新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

新生力軍R200型柴電機車首航活動主場位於花蓮車站貨場，現場也停放台鐵現役各式柴電機車，並同時發動引擎，迎接主角R200新柴電機車。

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台鐵公司表示，今同步亮相的現役機車中R20型早年是牽引客車的主力車型，後來也運用於支線牽引客車；R150型因牽引力較大，因此多用於牽引貨物列車，也可支援牽引客車業務；而2輛R180(R190)型則以重聯方式展示。

▲台鐵R200型新柴電機車今首航，現役各式柴電機車也發動引擎歡迎。（圖／台鐵公司提供）

R200新柴電機車則牽引8輛由低到高排列的貨車與守車，分別裝載大理石、軍用卡車、以及貨櫃進場，展現台鐵公司各種不同的貨運型態，並與加祿站副場即時連線，同時進行搖鈴出發的啟航儀式，當首航R200貨列編組消失在遠方時，4輛全新R200型柴電機車則驚喜接力現身，開放民眾合影。

屏東加祿站副場另一組R200首航則牽引35防空快砲連的平車編組，顯示未來R200將可大幅強化鐵路軍事運輸能力。

台鐵公司董事長杜微表示，1輛R200馬力等於現役2輛R190重聯，更環保安全，除貨物運輸外，軍事運輸、災害救援或配合蘇花改工程清運土方等特殊運輸也都做好準備。

▼台鐵R200型新柴電機車今在搖鈴聲中首航。（圖／台鐵公司提供）