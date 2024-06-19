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台鐵世代交接！R200型柴電機車首航曝光 　逾千人潮爭睹風采 

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

▲台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵公司全新的R200型柴電機車經過1年嚴格測試與調整後，6月19日正式投入營運，並於花蓮及加祿辦理首航活動，預期34輛新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

首航活動主場地位於花蓮車站貨場，首先由台鐵機務處介紹R200型機車諸元性能，接著在貴賓致詞後進行世代交替，由現場停放的台鐵現役各式柴電機車迎接R200的到來。

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

既有機車中R20型早年是牽引客車的主力車型，後來也運用於支線牽引客車。而R150型因牽引力較大，因此多用於牽引貨物列車，也可支援牽引客車業務。而2輛R180（R190）型則以重聯方式展示，現役機車同時發動引擎，為今天的主角R200暖場。隨後主角登場！

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

▲前往現場觀禮的前100名民眾，均獲贈R200型首航限量紀念一卡通及花蓮特色西點餐盒。

R200牽引著8輛由低到高排列的貨車與守車，分別裝載著大理石、軍用卡車以及貨櫃進場，展現台鐵公司各種不同的貨運型態。此時現場嘉賓與加祿站副場即時連線，同時進行搖鈴出發的啟航儀式，在所有來賓目送R200首航貨列編組消失在遠方時，回頭又迎來了一陣驚喜與歡呼，4輛全新R200型柴電機車緩緩出現在眼前，滿足所有來賓觀賞新車風姿的期待，並盡興地合影留念。

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

在屏東的加祿站副場同步進行另一組R200首航，牽引的是35防空快砲連的平車編組，預示軍運不但是加祿站的重點業務，也是R200的強項，未來R200的投入將可大幅強化鐵路軍事運輸能力。

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

R200型柴電機車首航活動的車輛展示持續至11點供來賓攝影。當天前往現場觀禮的前100名民眾，均獲贈R200型首航限量紀念一卡通，以及花蓮特色西點餐盒。

▲▼台鐵R200型柴電機車首航，現場逾千人潮爭睹風采。（圖／台鐵公司提供，下同）

會場近千人潮爭睹R200型柴電機車風采之餘，也到台鐵公司現場擺設的攤位搶購最夯的R200型首航周邊商品，預估人潮中午以後便可駐足花蓮地區，進行更精采的景點採訪及旅宿活動，為花東地區帶來另一種觀光型態。

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