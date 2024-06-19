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記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

三年前的清明連假，原本是家人相聚的日子，一台工程車滑到鐵軌上，瞬間奪走49條人命，這是傷亡慘重的太魯閣號事故，倖存者陳鵬年同時失去了妹妹和4歲女兒，他透露事後台鐵人員到家中慰問，卻跳針談和解還喊「條件不錯」，讓他氣炸「兩條命是用這四個字來秤斤論量的嗎？」當下真的是差點摜下去！

妹妹和女兒當場罹難，女兒還是四肢分離、掛屍在削爛的車廂外，陳鵬年心碎心痛不敢再坐火車，這個創傷太大，讓他常常失眠，甚至一天只睡能1、2個小時，每天有2/3的時間沉浸在傷痛中，心理諮商至少花了半年。

▲ 太魯閣號事故倖存者、「太魯閣的眼淚」召集人陳鵬年。 （圖／《豈有此呂》）

台鐵事後在倖存者和罹難者家屬要求下，將事故列車移到富岡機廠保存，但重回車廂記錄查看時，竟再找到40多件骨骸，甚至有7*7公分的頭蓋骨，讓陳鵬年和日本媒體都非常錯愕。

陳鵬年透露，有許多家屬陸續找到家人的遺骸後，火化再放入原本的骨灰罈中，但再次開封骨灰罈，對家屬是件沒辦法接受的事情。

▲ 陳鵬年談起妹妹和女兒枉死深感悲憤。 （圖／《豈有此呂》）

陳鵬年化悲痛為力量，集結理念相同的罹難者家屬，成立「太魯閣的眼淚」，一起監督台鐵，要讓「事故社會化」，而不要再只是今天公祭明天忘記。

陳鵬年說，台鐵該做好的是安全，而不是賣便當，在他看來台鐵做最好的就是簡報、提案和計畫，但都看不到落實和執行。更多倖存者的憤怒與心聲，以及和台鐵協商的不堪，請鎖定6月19日下午1:10的《豈有此呂》。