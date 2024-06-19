駐韓美軍私會女友！偷赴海參崴「竟被控盜竊謀殺」　俄判3年9個月

▲在俄羅斯被捕的美國士兵布萊克被判處監禁3年9個月。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國士兵布萊克（Gordon Black）5月因涉嫌盜竊和威脅謀殺女友，而在俄羅斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）被拘留，並在6月19日被判處3年9個月刑期。

綜合CNN與路透社報導，現年34歲的布萊克今年4月完成駐南韓的任務後，原本應按照輪調規定，直接從南韓回到美國德州的基地報到。豈料，這名上士卻突然以私人名義，在未告知所屬單位的情況下，前往海參崴私會他在韓國服役時認識並交往多年的俄籍女友瓦舒克（Alexandra Vashuk）。

更令華府感到頭疼的是，布萊克在俄羅斯期間，因為與瓦舒克發生爭吵，而在瓦舒克報警後，遭警方上門逮捕。瓦舒克指控，布萊克從她的錢包偷走了1萬盧布（約新台幣3650元），同時還在2人爭執時掐住她的脖子，使她擔憂人身安全受到威脅，也告訴法庭她不願意與布萊克和解。

布萊克17日透過法庭通譯表示，他「部分承認」瓦舒克控訴的盜竊罪，但他強調自己「沒有預謀犯案」，更不曾在爭吵中掐瓦舒克的脖子。儘管如此，俄羅斯法院19日進行宣判時，依舊判處這名美國士兵3年9個月的刑罰。布萊克的辯護律師表示，他們將對判決提出上訴。

布萊克的判決是在美俄緊張局勢不斷升級的背景下所進行，俄羅斯此前也拘捕了多名美國公民。2018年，前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）因間諜罪被捕，目前仍在監獄等待審判。此外，去年《華爾街日報》記者格甚科維奇（Evan Gershkovich）也因間諜罪被俄羅斯監禁。美國認為，俄羅斯將這些美國公民當作談判籌碼。