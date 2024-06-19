美房東槍殺房客一家4口　視訊「遺體入鏡」露餡！焚屍燒到剩骨頭

▲ 曼奇尼一家4口不幸遇害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起驚悚事件，一名男子將房子租給友人，疑似因對方積欠房租，一氣之下射殺他們全家4口後焚燒遺體，年紀最小的孩子僅有5歲，後來因和友人視訊時屍體意外入鏡，恐怖犯行才隨之曝光。

綜合《時人》等美媒，遇害的一家4口住在佛州哈德遜（Hudson），包括26歲女子瑞恩．曼奇尼（Rain Mancini）和25歲丈夫齊里奧二世（Zilliot II），以及一雙分別為6歲、5歲的兒女，自本月12日起失聯至今。

這對夫妻的25歲友人阿特伍德（Rory Atwood）14日落網，警方在他的住處發現人類遺骸，指控他犯下謀殺罪，他目前拒絕承認。

調查發現，阿特伍德暫時將房子租給曼奇尼一家，但1日曾要求搬離，因為他們未支付租金。接著在14日，當地警方接獲一名女性報案，稱她的家人和阿特伍德視訊通話中看見人類屍體。

阿特伍德當時在電話中僅稱要請對方幫忙「燒垃圾」，對方卻注意到螢幕中有一灘血和成人及孩童遺體。警方趕抵現場時，他用來焚屍的火堆還在冒煙，尋屍犬在其中尋獲明顯是人類殘骸的碎片。

阿特伍德落網後供稱，他和曼奇尼夫婦發生爭執，出於自衛才會對他們開槍，尚不清楚他是否承認殺害他們的孩子，但承認將孩子連同父母的遺體一起焚燒。警方推測被燒毀的遺骸就是失蹤的一家4口，但仍有待法醫進一步檢驗。