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午後大雨！3地防劇烈天氣　周五「夏至」全台高溫悶熱

▲▼利奇馬颱風,西南氣流,外圍環流,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,豪雨,夫妻,夫婦,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲天氣不穩定，今午後仍有短暫雷陣雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，氣象專家林得恩今(19日)指出，今午後大台北、東北部及中部以北有局部大雨發生機率，留意短延時強降雨等劇烈天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周五至周日太平洋高壓漸增強，午後有局部短暫雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日環境水氣偏多，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨發生的機會。

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他指出，尤其是大台北、東北部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、落雷及瞬間強陣風等劇烈天氣現象。

▲▼ 。（圖／林老師氣象站臉書）

▲午後大雨，大台北、東北部及中部以北山區慎防劇烈天氣 。（圖／林老師氣象站臉書）

溫度部份，林得恩表示，白天各地高溫32至35度之間，沒下雨時，各地天氣持續又悶又熱，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，慎防熱傷害，加強留意防曬保溼並多補充水分。

賈新興在臉書提及，日本九州、四國留意梅雨影響，中國北方高溫酷熱，明後天鋒面北抬，長江中下游將進入降雨集中期，湖北、安徽、江蘇等地需防暴雨。

周五就是24節氣的夏至，賈新興表示，周五至周日太平洋高壓漸增強，午後局部短暫雨，下周一至下周五太平洋高壓偏強，各地高溫悶熱、午後零星短暫雨。

▲▼ 。（圖／翻攝Youtube頻道「Hsin Hsing Chia」）

▲周日至下周一觀察南海熱帶擾動發展，朝海南島方向移動 。（圖／翻攝Youtube頻道「Hsin Hsing Chia」）

他說，下周一午後苗栗以北及宜蘭有局部短暫陣雨，中南部亦有零星短暫陣雨。下周二清晨台東及恆春半島有局部短暫雨，午後南投以北有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周三台東及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周四至下周五，午後山區有零星短暫陣雨。近期是否有颱風生成，他指出，周日至下周一觀察南海熱帶擾動發展狀況，朝海南島方向移動的趨勢。

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