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限時3天！超商咖啡、茶飲、霜淇淋「通通買2送1」

▲▼全家特大杯咖啡、私品茶。（圖／全家提供）

▲全家APP隨買跨店取將在6月21日至6月23日推出「買2送1」優惠。（圖／全家提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

明（21）日就是夏至了，為了讓民眾一解暑氣，有超商將在明日起至6月23日推出夏至優惠，特大美式、特大拿鐵、指定茶飲系列及霜淇淋，通通可享「買2送1」，趕快把握便宜買。

全家會員自6月21日至6月23日可於APP隨買跨店取享有「買2送1」優惠，品項有Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵及私品茶65元系列（包含搖搖茶吧），每會員各限購2組，兌換期限至113年8月31日；不僅如此，全家Fami!ce霜淇淋49元同樣有買2送1，每會員限購1組，兌換期限至113年9月10日，活動商品數量有限，售完為止。

▲▼全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋49元也可享買2送1，數量有限，售完為止。（圖／記者周姈姈攝）

7-11精品咖啡門市自即日起至6月25日也推出優惠，可享精品美式／拿鐵「大杯任選2杯119元」，大杯精品美式原價100元、大杯精品拿鐵原價110元，現在買2杯只要119元，非常划算。

▲▼7-11黑五購物節,7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11自即日起至6月25日推出精品美式／拿鐵「大杯任選2杯119元」。（圖／7-11提供）

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