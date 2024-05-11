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賽亞人來了？北部夜空驚見「黃綠色彗星」　多人目擊：超亮的

記者鄒鎮宇／綜合報導

C/2023 A3，也稱紫金山-阿特拉斯彗星，於去年被辨識為彗星，本預計今年10月最接近地球，但有網友10日晚間以肉眼目睹，直呼非常亮，且看到了黃綠色的尾巴。

有網友在PTT以「有北部民眾剛剛看見超亮流星嗎」為題發文表示，他晚間7時許去夜跑時，看到天空一道亮光，本來以為是無人機，卻發現速度快且光很亮，還拖著黃綠色的尾巴。

網友看完紛紛留言，「三體人來了」、「有，在中山站看到」、「賽亞人啦，大驚小怪的」、「有，座標新竹有看到」、「新竹有看到」、「這次目擊者很多耶」、「有，7點前後，超亮的台北市都很清楚」。

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此外，也有熱愛天文的網友表示，8日晚間就有目擊，該彗星為C/2023 A3紫金山-阿特拉斯彗星，目前雖然小小的像蝌蚪，已經有明顯的慧髮，今年10月時可能亮度達到0等，是2024年最有看頭的彗星。

根據台北市天文科學教育館資料顯示，C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)的彗星將於2024年9月28日通過近日點，接著在10月12日最接近地球，距離地球僅0.47個天文單位，預估星等更將達0.3等，若接下來沒有更明亮的新彗星被發現的話，這顆彗星將成為2007年後最明亮的彗星之一。

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