民眾黨「正確資訊平台」今上線　說明國會改革真相、澄清假消息

▲民眾黨國會改革正確資訊平台。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院將於21日表決行政院提的國會改革修法覆議案，19、20日召開全院委員會邀請行政院長卓榮泰報告與備詢。民眾黨19日上架「國會改革正確資訊平台」，包括修法緣由、經過與成果，希望藉由正確資訊，讓民眾了解何謂國會改革。

民眾黨19日表示，我國長期面臨總統有權無責、考監兩院人事淪為政治酬庸、官員於國會虛偽陳述卻無法可管等憲政亂象。今年在野黨在國會多數的支持下，透過正當程序，終於成功修訂《立法院職權行使法》，推動國會改革，陽光正準備灑進國會驅散貪汙腐敗。

民眾黨提及，然而過去這段期間，大量既得利益團體帶頭製造國會改革的假消息，試圖把門窗封死，不願陽光照入；行政院帶頭成立中央廚房，用錯誤訊息與情緒性語言煽動群眾運動，使台灣社會對立氛圍越發高張，而說謊的官員躲在暗處高枕無憂，被掩蓋的弊案仍未見天日。

民眾黨指出，有鑑於此，民眾黨整理了國會改革的相關資訊，包含修法緣由、經過以及成果，希望藉由這些正確的資訊，讓民眾更加清楚理解何謂國會改革，以及為何民眾黨將其列為優先法案，「我們相信多數民眾期盼正確資訊，願意溝通對話，也支持國會對政府進行有效監督與制衡。」

最後，民眾黨說，更希望帶著人民向前看，過去被層層掩蓋的諸多弊案，包括光電、超思雞蛋等，國會改革上路後，必將水落石出。

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