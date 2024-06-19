賴清德稱和平靠實力　馬辦：忠於一中原則、九二共識才會真和平

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（19）表示，空口白話不是真和平，靠實力達到的和平才有保障、才是真正的和平。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此指出，賴總統只說對了一半，更重要的是還要靠誠信，唯有忠於中華民國憲法的「一中原則」，以及和大陸共同政治基礎「九二共識」， 才有真正的和平與繁榮。

賴清德總統明天就職滿月，賴總統今日上午舉行「信賴新政、時代新台灣」記者會，被問及過去提及「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，遭到藍營及前總統馬英九辦公室批評是新兩國論、引戰總統。賴清德回應，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是社會共識，空口白話不是真和平，靠實力達到的和平才有保障、才是真正的和平。

對此，蕭旭岑指出，眾所週知，備戰不能真的止戰，尤其是在兩岸關係，賴總統的國家戰略目標出了很大的問題， 會把台灣帶向危險的境地。

蕭旭岑續指，尤其是賴清德自從520就任至今，已經進行了三次「偷天換日」：第一次是在520就職演說提到「中華民國、中華民國台灣、台灣都說成是國家的名字」，把中華民國「台獨化」，讓中華民國跟台灣兩個名稱都變成一樣，違反中華民國憲法，更引發中共的圍台軍演，掀起兩岸緊張。

蕭旭岑提及，第二次則是賴清德日前接受時代雜誌專訪稱，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，而且是從馬英九時代開始的。但他第一時間已經澄清，賴清德不該把「兩岸互不隸屬」和「兩國互不隸屬」混為一談。但是賴仍然偷天換日，還拉馬英九背書。

蕭旭岑說，第三次就是16日的「黃埔百年校慶演講」，賴清德把黃埔創校「追求統一中國」的精神，偷天換日成「為台獨而戰、為抗中保台而戰」。扭曲黃埔精神， 侵蝕中華民國派的根基。

蕭旭岑強調，盼賴清德能夠以民為念，真正為台灣百姓設想，不是用「 務實」的方式， 把中華民國台獨化，這樣做除了滿足意識形態的虛假妄想，對實際國計民生沒有任何幫助。