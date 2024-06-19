只因「嘖」一聲　助理教授竟砸筆電丟小三害失明！判4年定讞

▲被害人「嘖」了一聲，竟遭男子丟擲筆電，砸瞎眼睛。（圖／取自免費圖庫negativespace）



記者吳銘峯／台北報導

已婚的私立大學林姓助理教授，因與另名私立大學女教授小三討論股票投資問題，女友僅回了「嘖」一聲，林男竟暴怒，抓起筆電丟擲女友臉部，將她左眼幾乎砸瞎，一二審、更一審均將他判刑4年。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞，林男將入獄執行。

林男具有台大博士學歷，目前在桃園某私立大學機械系任教，在被害女子攻讀博士班時，林男就與她發生婚外情，交往多年。2016年間林男結婚後，雖然被害人想要中斷關係，但因林男獨自住在學校宿舍，2人仍持續聯繫，維持不倫關係。被害人取得學位後，目前在新北市某私立大學任教。

判決指出，案發於2021年4月間，當時2人共進晚餐後，返回被害人位在台北市的住處。凌晨12點多，林男不斷講說股票投資的事情，被害人雖然沒有興趣，但仍持續回應，最後「嘖」了一聲。

沒想到這一個字讓林男大暴走，他抓起地上的筆電，往被害人臉上丟去。被害人遭砸後，左眼立刻滲血，趕赴醫院後，被害人出現頭部外傷、左眼皮撕裂傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折、左眼球破裂鞏膜裂傷及合併視網膜剝離之傷害，經治療後左眼視能嚴重減損至僅餘光覺。被害人不滿，提出告訴，林男遭「重傷害罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱「我當下認為她都已經唸到博士學位了，想法怎麼會如此偏差；之後我就生氣了，便以右手撿起她放在地上的筆電，往床墊方向丟，丟完之後不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她。」林男說丟到時他也嚇一跳，趕緊打110報警求救。

一二審法院均不採信，均認定林男確實故意丟擲筆電，造成被害人一眼失去功用，因此均將他判刑4年。案經撤銷發回後，更一審也是將他判刑4年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞，林男將發監執行。