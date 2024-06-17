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社會 社會焦點 保障人權

桃園18歲高中生「參加IG抽獎」手機中毒！30分鐘發800則詐騙簡訊

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲詐騙集團誘使民眾安裝病毒軟體，使用受害者的手機轉發大量詐騙簡訊。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園18歲呂姓高中生參加IG上的抽獎活動，經對方引導後加入Telegram好友並下載程式，卻導致手機中毒，瞬間發出800多則釣魚詐騙簡訊，讓不少人受害。對此，刑事局獲報後追查，發現呂姓高中生疑似也是被害人，因此先依詐欺罪移送，檢方訊後請回。

刑事局表示，近來有大量民眾收到假冒電信業者發送之詐騙簡訊，告知有積分即將到期，誘騙民眾點擊釣魚詐騙網址「https://taixer.cc」，被害人依網頁指示填寫信用卡卡號後，隨即遭詐騙集團盜刷信用卡。刑事局分析犯罪手法後，與桃園市政府警察局楊梅分局共組專案小組，報請桃園地方檢察署露股檢察官指揮偵辦。

警方追查發現，某隻手機門號於1月13日在30分鐘內發送800多則釣魚簡訊，循線追查後發現是位於桃園的18歲呂姓高中生。因此於3月27日搜索呂男的手機，並將其查扣。

呂姓高中生表示，他1月在IG看到抽球鞋的活動，加入對方的LINE後再加Telegram好友，並在對方要求下去下載「sms-gateway.apk」應用程式並運行，不清楚對方意圖，也不知道手機中毒。

刑事局分析，集團騙取電信門號之手法，多利用抽獎、徵才打工等類型之網路社群貼文或廣告，來吸引民眾詢問，詐騙集團會先要求民眾加LINE好友，再要求加Telegram好友，詐騙集團利用通訊軟體LINE及Telegram之隱匿性，加上層層轉介，製造多重斷點，規避警方查緝。

▼刑事局模擬詐騙簡訊。（圖／刑事局）

▲▼桃園18歲高中生「參加IG抽獎」手機中毒！30分鐘發800則詐騙簡訊。（圖／刑事局）

此外，詐騙訊息過去常透過傳統簡訊途徑，偽裝成國內公營事業（如自來水、電力）向民眾「催繳帳單」，或假冒電信業者、電商、銀行提醒民眾「積分即將到期，儘速領取」等詐術，誘騙民眾點擊訊息中所夾帶的釣魚網站，進而騙取民眾個人資料或信用卡資訊，經通傳會與刑事警察局共同努力下，目前利用簡訊發送詐騙訊息之案件已大量減少，惟近期發現詐騙集團開始改用 RCS 訊息發送詐騙訊息。

刑事局呼籲民眾，簡訊內容須再三查證，切勿點擊不明網頁連結，也不要輕信含有特殊指示之抽獎活動或來路不明之打工機會，尤其無實際理由要求加入Telegram好友者更需謹慎看待，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。刑事局將持續查緝詐欺集團，以避免民眾受騙，維護財產安全。

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