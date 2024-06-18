年輕男捷運不讓座...75歲翁狂罵沒教養還扯髮！女看不下按鈴通報

記者邱中岳／台北報導

台北捷運又發生博愛座禮讓事件，18日下午1時許，搭乘捷運途中發生1名年長者要求因肚子不舒服坐在博愛座的男子讓座，被男子當場拒絕，雙方在捷運車廂爆發口角，事後年長者直接用手掌拍打男子太陽穴，有3名女子出手制止，其中1名女子按下緊急服務鈴通知站務人員，2人在捷運中正紀念堂站下車並由捷運警察隊處理後續。

警方調查，今日下午1時許，在捷運松山新店線發生一起博愛座讓座糾紛，75歲王姓男子在捷運公館站上車，見到車廂內1名29歲的尹姓男子坐在博愛座，便要求尹讓座給多病的人使用。

▲29歲男拉肚子搭捷運坐博愛座，被75歲男子嗆聲又動手。（圖／畫面翻攝網路）

但是尹姓男子表示，因為拉肚子不舒服，所以也必須使用博愛座，雙方當場在車上爆發口角爭執，王男不斷朝尹男謾罵，先罵尹不讓座、沒教養，甚至還出言「爸媽怎麼生的」等語，讓旁邊3名女子看不下去出言制止。

儘管女子出言制止，但王姓男子竟直接出手打人，抓著尹男的頭髮，甚至還用雙手攻擊尹男太陽穴，事後勸架女子按了捷運安全鈴通知站務人員，2人在捷運中正紀念堂站下車。

▲29歲男拉肚子搭捷運坐博愛座，75歲男子要求讓座被拒動手打人，遭現場3名女子阻止。（圖／畫面翻攝網路）

2人事後互相提出傷害告訴，警方依照規定受理後交由轄區分局接手處理，捷警隊呼籲民眾，「博愛座」非「老人座」，凡行動不便者、孕婦、身心障礙或身體不適等旅客皆可使用。

另外也請旅客發揮同理心將座位提供給有需要的人，並遵守大眾捷運法及相關旅客守則，在車廂、月台或其他捷運系統內遇有糾紛等緊急事故，請按下最近之通話器按鈕，警方獲報後將盡速趕往現場處理，如有違法絕對依法究辦。