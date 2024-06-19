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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢火爆！黃國昌嗆卓榮泰插嘴　韓國瑜出面管秩序：請官員別搶答

▲▼黃國昌 立法院審查覆議案卓榮泰備詢 詢答 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院19、20日召開全院委員會，審查行政院針對三讀的國會改革法案所提覆議案，而行政院長卓榮泰則赴立院說明及備詢。民眾黨立委黃國昌在質詢時，因卓榮泰、法務部長鄭銘謙也同步在說明，使黃國昌批評卓榮泰插嘴，氣氛火爆，而立法院長韓國瑜也出面管秩序，喊話「請官員不要有搶答的情況。」

黃國昌表示，上一次政院提覆議是十年以前，這是非常嚴肅的憲政問題，自己非常遺憾行政院成為假訊息散播中心、充斥著假訊息，行政院提的七大覆議理由，藉由政院散播的圖卡發到每個公民手上，「請教卓榮泰，你們說『懷疑公務員虛偽陳述，就可以課以刑責』，請問目前通過的法律，有哪一個懷疑公務員虛偽陳述就可以課以刑責？」

鄭銘謙說明，《刑法》第五章之一及141條之一，也就是這次立院通過的條文，「我也知道質詢跟調查不一樣，但質詢不是檢察官辦案，也不是法官辦法⋯」此時，黃國昌直問，「不要移轉問題焦點，在這法條上，哪裡規定『懷疑就可以課以刑責』？」

但由於黃國昌講話同時，鄭銘謙又同時在補充，使黃國昌先喊話韓國瑜可不可以稍微控制一下秩序，「部長，你要講話，我一定給你時間，但請不要插嘴。我具體問題是，你們說『懷疑就可以課以刑責』，我具體請教部長，檢察官懷疑官員虛偽陳述就會起訴嗎？這是起訴的門檻嗎？」

因為鄭銘謙並未正面回應，使黃國昌直接詢問卓榮泰，而卓榮泰則說「這個明顯違反了法律明確性的原則」，懷疑基礎是要在有待證事項的前提下。

▲▼立法院審查覆議案卓榮泰備詢 法務部長鄭銘謙 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌追問，待證事項有無虛偽陳述，是不是由法官判的？卓榮泰說「是主觀認定的。」讓黃國昌痛批「法官主觀認定？按照院長說法，課以刑責是立法院課以刑責，還是法院課以刑責？」立法院不是司法機關，才需要檢察官起訴、法院判刑，現在法院哪個對於剛剛卓所謂待證事項構成要件，虛偽陳述是只要「懷疑刑責」就可判刑確定？

卓榮泰說「希望立院不要這樣做，我們是希望重新審慎條文內容文字。」讓黃國昌大批，顯然行政院無法回答自己散播的假訊息，而卓榮泰也回擊「我已經回答了，是你沒聽到，我已經回答了。」黃國昌再痛罵「你回答什麼？中華民國法院因為懷疑就可以課以刑責？」

這時卓榮泰稱「委員，我們在講的是中華民國的立法院。」讓黃國昌質疑地說「中華民國立法院不會課以刑責啊！」而卓榮泰再補充道，「你們（立法院）懷疑，就會把他送去法院，但這個懷疑是主觀認定，而立法委員不是檢察官。」

▲▼黃國昌 立法院審查覆議案卓榮泰備詢 詢答 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

但黃國昌不滿地直言，做起訴動作的是檢察官，並非立法委員，難道檢察官會因為懷疑就起訴嗎？鄭銘謙則說，被追究、調查、偵辦對官員是很大的一個危害了。黃國昌認為，「你可以這樣講，但你不可以說『只要懷疑就課以刑責』」，隨即就要進入PPT第二張主題。

但此時，卓榮泰突然喊話「委員讓我講一句話」，使黃國昌痛罵「不好意思我在講話，你一定要插嘴嗎？院長（韓國瑜）可不可以控制一下時間請暫停，這樣秩序沒辦法進行，院長你也可以看得出來，我都會給他們時間回答。」讓卓榮泰喊冤地說，剛剛有請求黃國昌讓他講一句話，而不是直接插嘴。

最後，韓國瑜出面說明，跟所有委員報告，全院委員會詢答用即問即答方式進行，委員與官員共同使用詢答時間，委員詢問完畢之後，由官員來答覆，因此請委員跟官員彼此互相尊重，「也請官員特別拜託，不要有搶答的情況。」隨後黃國昌便繼續質詢。

▼韓國瑜出面協調。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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