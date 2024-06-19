賴清德成立三大委員會　國民黨團轟：手伸進行政體系

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（19）日宣布將在總統府成立三大委員會，包括國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。國民黨團書記長洪孟楷質疑，賴清德擔任三委員會的召集人，等於無形中把總統職權伸入行政體系，這樣行政院還是中華民國最高行政機關嗎？

對於賴清德成立三個委員會，洪孟楷說，這有很大的既視感，遇到問題就是成立辦公室，或是成立國家隊，這不就是過去8年蔡英文政府所做的事情嗎？且根據他查到的資料顯示，行政院編制總共高達45個辦公室和委員會，這樣的疊床架屋狀況，賴政府上任還另外再增加三個。

洪孟楷續指，氣候變遷主管機關不就是環境部嗎？全民防衛的主管機關就是內政部跟國防部，健康台灣的主管機關就是衛福部，這三大委員會在現行行政體系下都已有主管機關以及各部會首長，賴清德成立這三大委員會不就是疊床架屋嗎？

洪孟楷批評，這三大委員會召集人是賴清德，換言之，這不就是無形中把總統的手直接伸入行政政體系嗎？如此行政院還是中華民國最高行政機關嗎？

國民黨立委葉元之表示，新任總統、新內閣應該要展現定錨作用，但卓內閣對於民眾關心的事情卻是舉棋不定，包括能源、兩岸議題等，賴總統、卓內閣這樣子，人民怎麼會放心？

葉元之認為，賴總統最大的問題就是上任一個月以來，好像不知道自己是總統，還是把自己當作民進黨主席，很少看到總統會煽動對立，造成朝野不和諧，甚至煽動民眾上街頭去抗議，難怪賴總統的格局一直拉不起來。

