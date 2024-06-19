修正能源政策？邀「擁核」童子賢討論氣候變遷　賴清德盼加強對話

▲總統賴清德今天出席就職滿月記者會。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（19日）宣布總統府將設「國家氣候變遷對策委員會」，邀請和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，不過因童子賢多次倡議讓核能成基載電力，與民進黨政府「非核家園」政策衝突，引發媒體關注。對此，賴清德應詢說明，成立委員會就是為了加強對話，邀請不同意見的人共同參與，因為社會意見不同，需要透過該平台提出好的解方。

賴清德今天親自主持就職滿月記者會，他表示，將成立「國家氣候變遷對策委員會」，並由行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，要從國家視角的氣候治理，進行跨國的合作。他亦強調，2050淨零轉型，已經不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。

對此，媒體會中詢問賴清德，童子賢過去的能源主張與賴清德似乎有所不同，這是否能解讀為「修正能源政策」？另外，也請教賴清德對核延役、協和電廠改建（四接）的態度？

賴清德回應，成立3個委員會（指國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會）希望達到3個目標，盼藉此加強社會對話，邀請不同黨派、不同意見的人共同參與，邀請童子賢也是在這樣的背景之下來進行。

針對媒體關注核三延役、四接改建等議題，賴清德直言，這些議題留到委員會的時候，大家共同來討論，這些議題都是社會關切的，也是目前意見不同的議題，需要透過這個平台，提出比較好的解決方案。