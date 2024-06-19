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作家呂如中曝驚魂！「路上被狠抓數下」一回頭傻眼了

▲▼ 作家呂如中。（圖／翻攝呂如中臉書）

▲呂如中行走中被大鳥攻擊。（圖／翻攝呂如中臉書）

網搜小組／劉維榛報導

知名作家呂如中驚呼，他行走北市大安區仁愛圓環附近，莫名遭到攻擊，彷彿有人拿梳子往他頭上狂K，但回頭不見人影，路人才上前說，是樹上的大鳥所為，原本被事情煩心的呂如中突然豁然開朗，「被這麼抓一下腦袋，醒了！勇敢繼續往下走！」引發網友笑稱，「莫非是『台版的憤怒鳥』？」

呂如中在臉書表示，他走在仁愛圓環附近時，突然遭到攻擊，讓他一度恍神嚇傻，「只覺得腦袋被人用手指還是梳子用力狠抓數下」，但回過頭又不見人影，當下他心想著，可能是碰到朋友惡作劇，又或是精神異常的人拿雨傘亂攻擊他。

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直到有路人向呂如中說，兇手是樹上的大鳥，「藍黑相間，剛剛飛下來攻擊你的頭部」。呂如中當下喃喃自語，「牠要築巢還是孵蛋呢？而且一直飛下來攻擊人很辛苦吧？」最後他鬆口氣自嘲「原本心裡有事，被這麼抓一下腦袋，醒了！勇敢繼續往下走。」

底下釣出不少苦主回應，「莫非是『台版的憤怒鳥』？藍鵲因築巢為了保護幼鳥攻擊路人，不知被抓的頭皮還好嗎？」「很幸運你遇到保育鳥類，藍鵲了」、「我剛好也冷不防被藍鵲巴過頭，萬中選一」、「我也被藍鵲攻擊過，所以走路經過那路樹附近，都會特別的注意撐傘過，或走路時，離路樹遠點」、「還好不是真的遇到變態的人」、「運氣真好！我上次看到烏秋在攻擊路人」。

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