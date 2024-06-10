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「烏克蘭戰機」傳首次打擊俄羅斯境內目標　消息人士：直接命中

▲▼2022年4月1日，俄羅斯邊境別爾哥羅德（Belgorod）一個貯油設施起火。俄方指控烏軍直升機飛入俄羅斯領土發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年4月，別爾哥羅德一個貯油設施起火。俄方指控烏軍直升機飛入俄國領土發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

一名烏克蘭軍方消息人士向英國《天空新聞》透露，該國一架戰機9日首次發射武器，擊中了俄羅斯境內的目標，「儘管仍在進行損害評估，它已經被證實是直接命中。」

消息人士表示，被擊中目標是與烏克蘭東北部接壤、俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）的一處「俄羅斯指揮節點」，「這是烏克蘭空軍（UAF）第一次對著俄羅斯境內的目標空投彈藥。」目前尚不清楚，這次攻擊使用了什麼類型的彈藥，以及是否為西方武器。

《天空新聞》指出，烏克蘭已經對俄羅斯領土深處發動多次「無人機」攻擊，但使用「戰機」打擊俄國境內目標，可能被莫斯科視為一種新的升級。與此同時，俄羅斯國防部表示，他們在別爾哥羅德州擊落多架烏克蘭無人機，但未透露2起事件是否屬於同一場攻擊。

另據《美聯社》，烏克蘭國防部情報總局（GUR）9日聲稱在俄羅斯境內、距前線約400英里（約644公里）的一座空軍基地，首次擊中一架俄軍蘇愷-57（Su-57）戰機。目前尚不清楚使用了何種武器，但根據距離研判很可能是無人機。如果這次攻擊被證明屬實，將是烏克蘭首次成功打擊蘇愷-57，這是一種雙引擎隱形戰鬥機，被形容為莫斯科最先進的軍機。

▼蘇愷-57被譽為俄羅斯最先進的軍機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯空軍蘇愷-57（Su-57）戰鬥機於2021年5月在莫斯科舉行勝利日閱兵彩排期間飛越紅場。（圖／達志影像／美聯社）

該名烏克蘭軍方消息人士還說，烏軍8日晚間針對一艘從黑海駛往亞速海（Sea of Azov）的俄羅斯登陸艦執行一次「協同打擊」，「這次成功打擊向俄羅斯人表明，他們不能在黑海或東部自由行動。」他表示，俄軍使用此類船艦，把彈藥與補給品運往被占領城市馬力波（Mariupol），並且繼續送至前線，「透過阻撓俄羅斯彈藥及關鍵軍事物資的運輸，這次打擊將直接支持烏克蘭部隊持續進行中的戰鬥。」

此前，美法允許烏軍使用2國武器打擊俄羅斯境內軍事目標，作為反擊行動的一部分。根據美國總統拜登批准的最新指導方針，烏克蘭可將美國彈藥用於俄羅斯領土上，協助防衛東北部的哈爾科夫（Kharkiv）。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）只說，烏克蘭可以自行決定如何使用英國武器，例如烏克蘭戰機能夠發射的暴風影巡弋飛彈（Storm Shadow cruise missiles）。

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