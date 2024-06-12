又是長髮男！女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　乘客合力拯救

記者楊庭蒝／綜合報導

台中市一名21歲的女大學生，昨（11）日上午在大里區中興路與內新街口等待公車時，突遭63歲李姓婦人隨機攻擊。李婦在公車停妥後，突然衝下車，未加思索地對女大生連打7個巴掌，並拉扯她的頭髮，直到幾名國中小學生及乘客介入，才阻止事態惡化。

事發時，車上和站內的目擊者包括一名長髮男生和一名女學生，他們立即上前制止李婦，成功將其推倒在地，阻止她繼續攻擊女大生。警方接獲報案後迅速趕到現場，發現李婦答非所問，喃喃自語，隨即通知119將她送醫。經查，李婦持有中度身心障礙手冊，目前正在醫院接受觀察。

女大生在社交媒體Dcard發文描述事發經過，表達了她的恐懼和不安，並感謝見義勇為的學生和乘客的幫助。她表示，當時自己完全沒有防備，對李婦的突如其來的攻擊感到震驚和恐懼。

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一名長髮男同學回憶說，李婦在公車上就已經騷擾其他乘客，並拿雨傘戳擊他的頭部，且專挑年輕人下手。他擔心，這次李婦徒手攻擊，未來若持刀具等危險物品，將造成更大危害。

霧峰警方表示，李婦在被送醫前，情緒極不穩定，喃喃自語，無法正常交流。警方將加強對李婦住所周邊的巡邏，以防她再次隨機攻擊他人。目前女大生已對李婦提出傷害告訴，並呼籲政府更加重視公共運輸安全，避免類似事件再次發生。

