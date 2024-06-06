　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

▲▼俄羅斯馬戲團表演，一頭母熊突然發狂攻擊馴獸師。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯馬戲團表演，一頭母熊突然發狂攻擊馴獸師。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯近日一組馬戲團因為強迫動物表演，其中一頭母熊突然發怒站起來攻擊馴獸師，還衝過去並將人撲倒在地，讓現場包含孩童在內的數百名觀眾忍不住驚呼或害怕得尖叫起來。

根據每日郵報報導，這起事件1日發生在俄羅斯奧博寧斯克（Obnisk）的Mash馬戲團，當時一頭名叫Dzhema的黑色母熊出現在取名為《幸福秀》（Happiness Show）的表演活動舞台上。

一段觀眾拍攝的畫面顯示，馴獸師克拉索夫（Oleg Krasov）強迫Dzhema坐在椅子上，並在牠的後腳綁上滑輪溜冰鞋。隨後，克拉索夫用手抓住熊的皮毛，強迫牠從椅子上站起來後又迅速放手，下指令要牠使用後腳站立與移動，模仿人類溜滑輪的動作。

然而，當克拉索夫放開手後，Dzhema突然跌了一下，四隻腳落地，接著迅速向克拉索夫衝過去，將他撲倒在地，並做出攻擊動作。

報導指出，現場數百名觀眾們看到這一幕後驚慌失措，有孩童害怕得發出尖叫，家長們急忙帶著孩子從座位上站起來離開現場。馬戲團工作人員也迅速衝上舞台，試圖控制發怒的母熊。克拉索夫試圖揮舞雙手來驅趕Dzhema，但無濟於事，場面陷入一片混亂。

事後，馬戲團管理層發布聲明，宣稱這次攻擊事件是「正常」的行為，「Dzhema根本沒有傷害他，牠實際上是在和馴獸師玩耍，這是牠的正常行為。牠愛他。」據當地報導，克拉索夫並未受到重傷。

ET快訊
狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」
快訊／王冠閎錯失藥檢　體育署宣布聘請律師捍衛選手權益
台版藍可兒！夫修水塔摔死...詭異畫面曝光
黃仁勳離台倒數！輝達包場欣葉180人宴席　鄭家純要送台灣黑熊
雨彈開炸！高雄馬路變「漂漂河」
給孫安佐1封公開信！教授「4道理」提醒：別怪父母
台版藍可兒！婦攜女電梯失蹤16年　法院宣告她死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比爾蓋茲和巴菲特都有「這張卡」　麥當勞免費吃到爽

馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

輝達面臨美國司法部反壟斷調查　微軟、OpenAI也被盯上

美企CEO年薪上漲　員工想追上得花200年！蘇姿丰連5年霸榜女性之冠

大阪高爾夫球場「不明爆裂物」爆炸！1員工被炸傷　現場全面封鎖

阿富汗塔利班公開鞭刑60多人！　聯合國譴責

日本動物園「水豚君」逃獄！飼育員忘關門秒衝出　全面通緝中

鑽戒品牌主打一生1枚！她訂婚才知「男友把婚戒送別人」　怒揭出軌

日男在泰遭分屍！兇手竟是2同鄉　虛擬貨幣詐騙「黑吃黑」

凱特王妃病況好轉了！威廉王子親口證實　一段對話藏洋蔥

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

比爾蓋茲和巴菲特都有「這張卡」　麥當勞免費吃到爽

馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

輝達面臨美國司法部反壟斷調查　微軟、OpenAI也被盯上

美企CEO年薪上漲　員工想追上得花200年！蘇姿丰連5年霸榜女性之冠

大阪高爾夫球場「不明爆裂物」爆炸！1員工被炸傷　現場全面封鎖

阿富汗塔利班公開鞭刑60多人！　聯合國譴責

日本動物園「水豚君」逃獄！飼育員忘關門秒衝出　全面通緝中

鑽戒品牌主打一生1枚！她訂婚才知「男友把婚戒送別人」　怒揭出軌

日男在泰遭分屍！兇手竟是2同鄉　虛擬貨幣詐騙「黑吃黑」

凱特王妃病況好轉了！威廉王子親口證實　一段對話藏洋蔥

魚油要飯後吃！醫揭「4款超夯保健品」最佳服用時機

狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」寫700字心靈雞湯

開明高職校地「競爭激烈」　海悅砸27億購入部分土地

宜蘭男「隨機割喉」2路人！他頸部25公分刀傷大出血　下場曝光

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

樂童音樂家秀賢挑戰「性感概念」被哥哥酸低級　開嗆主持人網笑翻

台版藍可兒！母女電梯消失16年　夫修水塔摔死...詭異畫面曝光

玉山盃／「衛冕軍」求振作！桃園市大雨中完封宜蘭縣搭4強末班車

3生肖女超旺夫！天生「大富大貴」命

印度警車停斜坡滑動　清潔工被「輾過全身」

國際熱門新聞

正妹球迷「露奶晃3秒」　引爆色情網站祭300萬搶人

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

老虎機中4000萬　賭場竟稱「機器壞了」拒給

中32億頭獎　男領獎後繼續上班

即／大阪造船廠「船隻爆炸」！至少7傷

出國帶行李箱　地勤揭「2習慣超母湯」

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外！

學者：未來100年「AI消滅人類」機率高達99.9%

遭大叔射後不理怒斬首！她殺人前跟爸練習SM

密陽性侵案受害少女被警質問：是妳先勾引

女兒失蹤39年！媽1句「她長得不像」拒相認

烏國媽媽撐不下去了　開80萬賣掉2歲兒被捕

嘴對嘴加持！神棍熱吻「下衣失蹤」女信徒

泰女大生全裸陳屍草叢！男友家浴室滿地血

更多熱門

相關新聞

俄輕軌電車1死60多傷　乘客甩飛車外

俄輕軌電車1死60多傷　乘客甩飛車外

俄羅斯城市克麥洛伏（Kemerovo）一列輕軌電車6日疑似煞車失靈，高速駛過轉彎處，導致2名乘客甩飛車廂外墜落車陣，過沒多久列車還撞上另一列電車，整起事件總計造成至少1人死亡、60多人受傷。

烏克蘭限縮役男出境！美急籲公民：別去

烏克蘭限縮役男出境！美急籲公民：別去

普丁警告：俄羅斯考慮提供武器打擊西方目標

普丁警告：俄羅斯考慮提供武器打擊西方目標

德警遭刺殉職　再傳極右翼政治人物遇「持刀攻擊」

德警遭刺殉職　再傳極右翼政治人物遇「持刀攻擊」

俄軍車隊「排一列」淪活靶　損失上百兵力

俄軍車隊「排一列」淪活靶　損失上百兵力

關鍵字：

馬戲團黑熊俄羅斯攻擊驚慌溜冰鞋母熊動物表演

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

57歲林美秀驚爆罹血友病！

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面