馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

▲俄羅斯馬戲團表演,一頭母熊突然發狂攻擊馴獸師。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯近日一組馬戲團因為強迫動物表演,其中一頭母熊突然發怒站起來攻擊馴獸師,還衝過去並將人撲倒在地,讓現場包含孩童在內的數百名觀眾忍不住驚呼或害怕得尖叫起來。

根據每日郵報報導,這起事件1日發生在俄羅斯奧博寧斯克(Obnisk)的Mash馬戲團,當時一頭名叫Dzhema的黑色母熊出現在取名為《幸福秀》(Happiness Show)的表演活動舞台上。

What is Happiness?



Happiness [Schastye] is when a bear attacks her ruscist trainer in eponymous Kaluga circus.https://t.co/PjErqAMazV

cc: @udarnik channeling Lipson pic.twitter.com/y0nJoLTMrc