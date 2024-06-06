馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

▲俄羅斯馬戲團表演，一頭母熊突然發狂攻擊馴獸師。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯近日一組馬戲團因為強迫動物表演，其中一頭母熊突然發怒站起來攻擊馴獸師，還衝過去並將人撲倒在地，讓現場包含孩童在內的數百名觀眾忍不住驚呼或害怕得尖叫起來。

根據每日郵報報導，這起事件1日發生在俄羅斯奧博寧斯克（Obnisk）的Mash馬戲團，當時一頭名叫Dzhema的黑色母熊出現在取名為《幸福秀》（Happiness Show）的表演活動舞台上。

What is Happiness?



Happiness [Schastye] is when a bear attacks her ruscist trainer in eponymous Kaluga circus.https://t.co/PjErqAMazV

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一段觀眾拍攝的畫面顯示，馴獸師克拉索夫（Oleg Krasov）強迫Dzhema坐在椅子上，並在牠的後腳綁上滑輪溜冰鞋。隨後，克拉索夫用手抓住熊的皮毛，強迫牠從椅子上站起來後又迅速放手，下指令要牠使用後腳站立與移動，模仿人類溜滑輪的動作。

然而，當克拉索夫放開手後，Dzhema突然跌了一下，四隻腳落地，接著迅速向克拉索夫衝過去，將他撲倒在地，並做出攻擊動作。

報導指出，現場數百名觀眾們看到這一幕後驚慌失措，有孩童害怕得發出尖叫，家長們急忙帶著孩子從座位上站起來離開現場。馬戲團工作人員也迅速衝上舞台，試圖控制發怒的母熊。克拉索夫試圖揮舞雙手來驅趕Dzhema，但無濟於事，場面陷入一片混亂。

事後，馬戲團管理層發布聲明，宣稱這次攻擊事件是「正常」的行為，「Dzhema根本沒有傷害他，牠實際上是在和馴獸師玩耍，這是牠的正常行為。牠愛他。」據當地報導，克拉索夫並未受到重傷。