美對台最新軍售「攻擊無人機飛彈系統」達116億元　國防部感謝

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6,020萬美元（約新台幣116億元）新的攻擊無人機飛彈系統對臺軍售案，包含可殺傷人員的彈簧刀無人機（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行「知會國會」程序。對此，國防部今（19日）表示，對於美方安合團隊為加速對臺軍售之各項努力，國防部特別表達感謝。

國防部表示，攻擊型無人機（遊盪彈藥）近年來於實戰中成為戰術新選項，國軍採取軍購及國造同步併行籌獲，期能在全球產能受限之狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈， 藉高低配比構建重層嚇阻能力。

國防部指出，臺美專管團隊持續致力革新雙方軍售作業效率，本次已大幅縮短行政審查時間，對於美方安合團隊為加速對臺軍售之各項努力，國防部特別表達感謝。



國防部表示，面對中共在臺灣周邊頻密的軍事行動，本案美方同意軍售品項，將具備偵蒐及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。美國政府基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助我提升不對稱作戰能力，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域的和平穩定。

國防部強調，「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，臺海和平穩定需要對岸的善意，企盼解放軍停止在臺灣周邊壓迫性軍事行動，共同為區域穩定作出貢獻。