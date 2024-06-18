國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

▲中國第三艘航空母艦「福建艦」福建號。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳）



記者陶本和／台北報導

中國解放軍第三艘航空母艦，也是第一艘配備電磁彈射起飛的「福建號」，於5月完成二次海試。國防部前視察盧德允近日表示，不論福建號、遼寧號、山東號，不但不構成立即威脅，未來也不會，兩岸翻臉有動作（指開戰），這種高價大型戰艦，一定躲台澎金馬遠遠的。

前美國太平洋艦隊指揮官史威福（Scott Harbison Swift）曾提出所謂「中共2027年攻台」的預測，但實際上，這是前參謀總長黃曙光在2018年告訴史威福的論述，且完整分析是，中共在2027年時，將擁有3個航母戰鬥打擊群，可分別部署於台灣東南部外海、東北部外海，海峽中線南端靠近西南空西南部外海，僅具備攻台能力，但不代表是攻台時間表。

近日，解放軍第三艘航空母艦，也是中共第一艘配備電磁彈射起飛的「福建號」，於5月9日完成首度海試；隨後，間隔短短13天，中方又釋出消息，福建號於5月22日再度出海進行第二次海試。

對於福建號在未來武力犯台上，是否扮演關鍵角色？資深軍事記者背景，且長年擔任國防部核心官員的盧德允則表示，他可以保證「不會！不可能」，他說，福建號也好，前面的遼寧號、山東號也差不多，不但不構成立即而明顯的威脅，在可見的未來也不會是。

盧德允指出，平時遼寧、山東、福建大可以耀武揚威，繞台一百圈，但一旦兩岸翻臉有動作（指開戰），這種非常可口的高價大型戰艦，一定躲台澎金馬躲得遠遠的。

盧德允認為，中共航母在南海或許還有點用，若在台灣周邊海域活動，自身安全都是大問題，至於台灣東部，這是自已跳坑，老共航空母艦更不會去的。

▼中國第三艘航空母艦「福建艦」福建號。（圖／翻攝自微博／自由之路明羽佳）

