鏡新聞民調／國會改革47.4%挺覆議　國民黨不滿意度飆升至57.8％

▲立法院表決國會改革法案。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院預計本週五（21日）進行「國會改革法案」覆議案表決。《鏡新聞》今（19日）公布最新民調， 針對「覆議案」，有47.4%民眾支持、25.0%不支持。針對「倒閣」，有41.0%支持 37.5%不支持。針對「解散國會」，有41.7%支持、44.4%不支持，特別的是，民眾多數支持提出「倒閣」，卻未支持「解散國會」。鏡新聞也調查「立委滿意度」，結果顯示，藍白不滿意度持續飆升，國民黨57.8%最高、民眾黨56.8%。

針對「國會改革法案」

根據《鏡新聞》民調，調查《立法院職權行使法》覆議支持度。結果顯示，47.4%民眾表示支持行政院移請覆議，其中25.6%非常支持、21.8%還算滿意；25.0%民眾表示不支持，其中8.0%不太支持、17.0%非常不支持，27.6%未表態。

▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

另外，《鏡新聞》進一步詢問民眾，倘若覆議案決議「維持原案」，是否支持立法院對行政院長卓榮泰提出「不信任案」，也就是「倒閣」。結果顯示，41.0%民眾表示支持，其中22.5%非常支持、18.5%還算支持；37.5%民眾表示不支持，其中19.7%不太支持、17.8%非常不支持，21.5%未表態。

▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

《鏡新聞》再詢問，若立院提出倒閣，是否支持行政院長辭職時呈請總統「解散國會」。結果顯示，41.7%民眾表示支持，其中26.8%非常支持、14.9%還算滿意；44.4%民眾表示不支持解散國會，其中20.8%不太支持、23.6%非常不支持，13.9%未表態。特別的是，民眾多數支持提出「倒閣」，卻未支持「解散國會」。

▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

針對「政黨國會表現」

根據《鏡新聞》調查，民進黨立法委員表現。結果顯示，47.0%民眾表示滿意，其中13.2%非常滿意、33.8%還算滿意；43.5%民眾表示不滿意，其中21.7%不太滿意、21.8%非常不滿意，9.5%未表態。

至於國民黨立法委員整體表現，結果顯示，32.4%民眾表示滿意，其中5.4%非常滿意、27.0%還算滿意；57.8%民眾表示不滿意，其中24.0%不太滿意、33.8%非常不滿意，9.8%未表態。而民眾黨立法委員整體表現，30.4%民眾表示滿意，其中4.1%非常滿意、26.3%還算滿意；56.8%民眾表示不滿意，其中22.8%不太滿意、34.0%非常不滿意，12.8%未表態。

最後，《鏡新聞》總結，立法委員表現滿意度民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低。立法委員表現不滿意度國民黨最高、民眾黨第二，民進黨最低。

▲▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）



本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年6月16日至6月17日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話535人、手機537人，共1,072份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/經費來源：鏡電視。