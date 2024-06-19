總統國情報告違憲　卓榮泰：不應將質詢權套用在總統身上

▲立法院審查覆議案，卓榮泰進行說明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院19日舉行全院委員會，審查行政院所提「國會改革」覆議案，行政院長卓榮泰也出席報告說明覆議案理由並備詢。針對相關修法中要求總統赴立院國情報告，卓榮泰說，「定期」或「不定期」進行國情報告，將妨礙總統日常政務行使；書面問題總統應於7日內以書面回覆的歸定，性質上均屬「質詢」總統的規定。他強調，「不應將民意機關對一般行政首長的質詢權套用在總統身上」。

針對「總統進行國情報告」相關規定違憲一事，卓榮泰說，依《憲法》增修條文第4條第3項規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，「並無課予總統定期為國情報告之義務」。立法院職權行使法修正條文第15條之1及第15條之2第1項規定總統「定期」或「不定期」赴立法院進行國情報告，將妨礙總統日常政務的行使。

另外，總統國情報告的時程及內容，也可能與本院的施政報告重疊，除引發權限爭議外，亦會造成政務執行的窒礙。立法院職權行使法修正條文第15條之4第2項及第3項規定貴院委員的口頭提問，總統應依序即時回答，書面問題總統應於7日內以書面回覆，性質上均屬「質詢」總統的規定。

卓榮泰說，總統為國家元首，對外代表中華民國，對內統率全國陸海空軍，並有任免官員、授與榮典與赦免等重要職權，以及享有國家機密、刑事豁免等特權，與一般行政首長的地位並不相同，「不應將民意機關對一般行政首長的質詢權套用在總統身上」。

卓榮泰強調，總統由全國人民直選產生，與立法院委員各自具有民意基礎及民主正當性；總統定期接受民意檢視，直接對人民負責，並不對貴院負責。依憲法規定，是由總統任命的行政院院長及行政院團隊，依憲法規定的方式對立法院負責。

卓榮泰表示，上述修正條文的規定，勢將造成總統國情報告及行政院院長施政報告後，均由貴院委員質詢的重疊與衝突現象，已紊亂憲法所定行政權之分工，以及行政權對立法權負責之權力分立與制衡設計。

另外，總統直選前，總統是由國民大會間接選舉產生，依照國民大會相關規定，國民大會代表在總統進行國情報告時，並不得發問或中斷；在今日總統由人民直選產生，並且不對立法院負責的現行憲法制度下，立法院自無對總統發問或中斷發言之理。況且89年修憲後，國民大會聽取總統國情報告的職權移由立法院行使；立法院既承繼國民大會的職權，當無承繼的職權超過原職權之理。