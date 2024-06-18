《孤獨美食家》名店熄燈　東京池袋西武「手打烏龍麵」6月底說再見

▲東京池袋百貨頂樓的「KARUKAYA（かるかや）」確定在6月底熄燈。（翻自livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

《孤獨的美食家》是日本著名漫畫，而後更改編成真人電視劇，也是許多台灣觀眾熟知的作品。不過其中主角井之頭五郎造訪的「烏龍麵名店」，也就是位在東京池袋百貨頂樓的「KARUKAYA（かるかや）」，確定在6月底熄燈，讓許多忠實粉絲與顧客感到不捨。

在《孤獨的美食家》中，主人公曾經說過一句名言：「在這裡，藍天就是配菜。」而這句話的美食店原型，就是東京池袋百貨頂樓的「KARUKAYA」烏龍麵店。這裡的烏龍麵標榜是正統的手打烏龍麵，因此經營55年來，早已吸引許多饕客與粉絲，加上位在頂樓的特殊地理位置，讓吃麵多了一道「昭和情懷」。

▲這裡的烏龍麵標榜是正統的手打烏龍麵。（翻自日本雅虎）

不過「KARUKAYA」烏龍麵店確定在本月30日熄燈，主要原因是東京池袋百貨大樓易主。東京池袋百貨大樓原本是日本連鎖超商7-11母公司7&I控股公司所有，不過7&I控股公司在2022年11月，已與美國投資基金峰堡投資集團（Fortress Investment Group），就出售崇光西武達成基本共識。去年8月底召開臨時董事會，決定於同年9月1日出售旗下百貨事業「崇光西武」給美國投資基金。

對於7&I控股公司的這項決定，後來東京池袋百貨的員工還一度舉行罷工行動，不過還是改變不了易主的命運。由於整棟百貨大樓即將換新主人，因此峰堡投資集團對於這棟大樓也有新的規劃，據《現代商業》週刊報導，如此一來，「KARUKAYA」原本在地下一樓的店面，被迫受到影響，無法再繼續製作烏龍麵，這也導致頂樓的店面也必須收掉。



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