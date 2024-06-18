新馬辣再爆2人上吐下瀉「裕隆城店勒令停業」　業者：配合調查

▲2名民眾用餐後上吐下瀉，新馬辣裕隆城店暫停營業並全面清消。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

新馬辣新店裕隆城店傳出民眾在用餐後出現嘔吐、腹瀉症狀，由於今年已有2起疑似食物中毒通報，因此衛生局命其暫停作業。對此，馬辣集團表示，除了會持續關心消費者之外，該分店也會配合主管機關要求暫停營業，並進行全面清消。

新北市衛生局說明，昨接獲通報有2名民眾到新馬辣新店裕隆城店用餐後出現嘔吐、腹瀉症狀，當日前往稽查確認有部分缺失，由於是該店今年第2起食物中毒通報，已經命其暫停作業，要求提出改善報告，並且要通過現場複查才能復業，如果仍不合格最高可處2億罰鍰。

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對此，馬辣集團表示，新馬辣新店裕隆城店6月14日晚間接獲貴賓來電，表示6月12日到店用餐後有2人出現身體不適症狀並至醫院就醫，當下除表達關切慰問之意，也持續關心同行貴賓狀況。

馬辣集團表示，因為今年4月同店也曾發生一起2人餐後身體不適事件，因此新馬辣新店裕隆城店也配合主管機關暫停作業，並進行全面清消。由於近期天氣炎熱為腸胃道症狀好發期，除嚴格落實最高規格食安作業外，亦積極配合政府單位查明原因。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦表示，昨日接獲通報後前往稽查，發現有衣物放置於作業區等衛生缺失，已經請業者現場改善，另外也進行現場抽驗，包含檸檬紅茶、冰淇淋、鴛鴦鍋底共3樣檢體，會依照結果依法處辦。其後衛生局還會去現場稽查，全都通過才能夠復業。

▲新馬辣裕隆城店聲明稿。（圖／馬辣集團提供）