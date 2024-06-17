　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

記者唐詠絮／彰化報導

一名女性民眾昨(16日)PO文指出，她到一間連鎖飲料店買珍奶，咬下去爆漿的不是珍珠，吐出來發現竟是蟑螂，噁到她眼前一片黑，引發網友議論，今天貼文已刪，無從得知是哪間飲料店出包；彰化衛生局已前往各間稽查，若查證屬實且未限期改正，將依法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。

▲咬珍奶爆漿竟是吃到蟑螂。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲咬珍奶爆漿竟是吃到蟑螂。（圖／翻攝自爆料公社二社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO發文表示「是喝到蟑螂的機率大還是我真的很雖小」，她說咬下去在口中有爆漿，一開始以為是茶葉，直到吐出來才發現是小強，「看到真的眼前一黑」。店家也是嚇到連連道歉，詢問她希望後續如何處理，但「再做一杯我死也不敢喝」，「現在也刷牙漱口吃口香糖」。

▲彰化衛生局食品衛生科長林毓芬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化衛生局食品衛生科長林毓芬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對此網友紛紛留言表示「超噁」、「光看就很想吐」、「一輩子陰影」、「不能當沒事或被摸頭」，建議原po一定「要跟衛生局檢舉」。

雖然原PO事後已將貼文刪除，但彰化縣衛生局對此事相當重視，今天上午已前往各間飲料店稽查。食品衛生科長林毓芬表示，由於受害者未提供具體反映內容及事證，目前正在調查了解中，倘製程、環境衛生缺失有違反食品良好衛生規範準則規定，令限期改正未改正，將依法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。

ET快訊
琳妲分手才認愛！　前任男星身分曝：他傳曖昧訊息給其他人
快訊／國3北向事故！　車流嚴重回堵
挖到遺跡！台積電嘉義CoWoS廠急停工
快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳海　海軍曝原因
LINE推出新版本！　6項新服務曝
陳奕迅休克骨裂住院7天　現況曝光
北市女罹漸凍症「不想連累家人」　悶死2歲女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

商務艙飛日本1地方「來回2萬5」　全場驚：便宜又值得

停產飲料超懷念「2經典」！一票超愛Qoo狂唱：喝完臉紅紅

控男病患「隱瞞愛滋病」被出征！　蘇一峰不忍回應了

教育部辭典刪「點點點」例句！國教院曝26年前就收錄：將討論修訂

歐巴馬愛用家具台中設全台首店　傳產大亨只為客廳就砸500萬

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

商務艙飛日本1地方「來回2萬5」　全場驚：便宜又值得

停產飲料超懷念「2經典」！一票超愛Qoo狂唱：喝完臉紅紅

控男病患「隱瞞愛滋病」被出征！　蘇一峰不忍回應了

教育部辭典刪「點點點」例句！國教院曝26年前就收錄：將討論修訂

歐巴馬愛用家具台中設全台首店　傳產大亨只為客廳就砸500萬

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

哭了！以為「貓都沒出門免打疫苗」　女鏟屎官慘收3萬罰單

翁曉玲質詢拿「秋海棠」　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

快訊／玉珍齋鹿港本鋪遭撞！自小客「整台衝進去」　2人送醫

王瞳朝聖張學友「座位竟連結艾成」　聽定情曲爆哭：完成我與你的約定

長腿妹街頭拉扯畫面曝！平頭男不爽前任受委屈　朝民宅開槍洩憤

T1職籃走自己的路　「聯合選秀」破局將自辦新人選秀會

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

安布拉斯城堡巡禮！近看中古騎士精美盔甲　一窺奧地利王室風采

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

雲林縣府新聞處傳職場霸凌！處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

豬也有粉刺！下巴藏巨無霸黑頭　白色油脂擠出來...跟硬幣一樣大

生活熱門新聞

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

請人去前女友婚禮翻桌「1桌給1萬」！準新娘幽默回應

海底撈「用餐遇4狀況」　她再也不去！網嘆服務變差

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

噁男火車上突坐她旁邊　下秒「掏棒狂甩」

台中超強雙胞胎　會考都拿5A10+上中一中

發票中4000「1原因」銀行不給換！店家也拒幫忙

宮廟價目表「夜間卡陰」加收6百　醫一看搖頭

12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發

梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

6年前遊陸被挖爆氣！網揪2關鍵「槓上波特王」

日本妹愛台灣「7大理由」　實測日文問路超驚喜

更多熱門

相關新聞

即／國3酒駕女自撞壓引擎蓋下　 搶救一夜不治

即／國3酒駕女自撞壓引擎蓋下　 搶救一夜不治

驚悚！國道三號彰化路段16日昨晚間發生一起翻車事故，一名年約43歲黃女駕駛行經北上197.8K處疑似高速衝撞內側護欄翻覆，黃女疑噴飛車外，慘遭壓在車底下，送醫院急救後一度恢復心跳，漏夜搶救至今天上午9時27分宣告不治，酒測值超標，詳細的肇事原因待查。

珍奶藏爆漿蟑螂！　苦主吐出來驚「眼前一片黑」

珍奶藏爆漿蟑螂！　苦主吐出來驚「眼前一片黑」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

橫行中彰苗！「得利卡大盜」落網遭聲押

橫行中彰苗！「得利卡大盜」落網遭聲押

拚投資股票高獲利　阿公衝銀行匯錢遭制止

拚投資股票高獲利　阿公衝銀行匯錢遭制止

關鍵字：

彰化爆漿蟑螂衛生局稽查

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面