珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

記者唐詠絮／彰化報導

一名女性民眾昨(16日)PO文指出，她到一間連鎖飲料店買珍奶，咬下去爆漿的不是珍珠，吐出來發現竟是蟑螂，噁到她眼前一片黑，引發網友議論，今天貼文已刪，無從得知是哪間飲料店出包；彰化衛生局已前往各間稽查，若查證屬實且未限期改正，將依法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。

▲咬珍奶爆漿竟是吃到蟑螂。（圖／翻攝自爆料公社二社）

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原PO發文表示「是喝到蟑螂的機率大還是我真的很雖小」，她說咬下去在口中有爆漿，一開始以為是茶葉，直到吐出來才發現是小強，「看到真的眼前一黑」。店家也是嚇到連連道歉，詢問她希望後續如何處理，但「再做一杯我死也不敢喝」，「現在也刷牙漱口吃口香糖」。

▲彰化衛生局食品衛生科長林毓芬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對此網友紛紛留言表示「超噁」、「光看就很想吐」、「一輩子陰影」、「不能當沒事或被摸頭」，建議原po一定「要跟衛生局檢舉」。

雖然原PO事後已將貼文刪除，但彰化縣衛生局對此事相當重視，今天上午已前往各間飲料店稽查。食品衛生科長林毓芬表示，由於受害者未提供具體反映內容及事證，目前正在調查了解中，倘製程、環境衛生缺失有違反食品良好衛生規範準則規定，令限期改正未改正，將依法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。