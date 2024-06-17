寶林案團體訴訟啟動！消基會收30被害人委託　估求償金額破億

▲消基會要幫寶林茶室被害人打團體訴訟 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

寶林茶室食物中毒案，造成6名消費者死亡、24人受到輕重傷病。消基會今（17日）宣布，將為被害人打團體訴訟，今起開始收件，將針對廚師、寶林茶室、大食代、遠東百貨展開求償。而7名重症患者唯一康復的黃姓被害人表示，沒想到去信義區吃飯會吃出人命，出院後體力影響很大，認為業者應重判。

消基會今舉行記者會宣布，已收到包括6名死者在內的30份被害者委託，將正式啟動團體訴訟，上周已召開說明會，向被害人及家屬說明團體訴訟流程，今天正式收件，呼籲被害人提出申請。

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▲寶林重症唯一倖存者透過視訊說明癒後狀況 。（圖／記者楊惠琪攝）

重症患者唯一康復出院的黃姓被害人，今也透過視訊連線說明癒後情形。她說，出院之後體力明顯變差，很擔心會影響工作，影響生存權，對於中毒事件仍餘悸猶存，現在變得害怕外食、不敢吃東南亞食物，也不敢吃粿條，只敢到常去的餐廳用餐。

黃姓被害人還說，大家都會認為遠百是大公司，美食街不會有問題，當天用餐還經過鼎泰豐，沒想到在信義區會有餐廳吃出人命，像遠百這種企業、市政府都應該要定期稽查，百貨公司根本不該讓這樣的廠商進駐。她認為，業者應受到重判，也希望真相儘速查明，還給消費者公道。

消基會董事長吳榮達表示，除了醫療費用外，被害者的工作損失、勞動力減損、精神損失，以及後續醫療觀察等診斷費用，都列入求償範圍，具體求償金額要等被害人提交正式的權利轉讓書後，才能進一步細算，預計總求償金額會破億元。

為了避免求償無門，消基會名譽董事長蘇錦霞表示，寶林資產可能沒辦法賠償所有受害者，依據「消費者保護法」企業要負連帶責任，因此除了寶林茶室和廚師個人外，也會針對遠東百貨、大食代美食街求償。

吳榮達表示，已開過3次義務律師團會議，啟動訴訟策略討論，及法律攻防的研析，雖然本件相關行政責任調查程序及刑事責任偵查程序，尚未完結，但本會仍會儘速完成本件團訟訴前準備工作，盡早向法院提起本件團體訴訟；另方面也會隨時緊盯行政責任調查結果及刑事責任偵查結果，適時納入團訟有利主張。

寶林茶室信義A13店今年3月底爆發食品中毒案件，在個案體內檢出罕見毒素「邦克列酸」引發關注，整起案件仍由檢警偵察中。案件總計通報35例個案，其中有7例重症個案，僅有1人康復出院，有2人在案發初期死亡，後續還有4名患者經過救治雖有好轉，但仍陸續傳出惡化離世。



