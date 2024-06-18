裕隆城新馬辣再爆食物中毒「勒令停業」！2人嘔吐腹瀉已今年第2起

▲新店裕隆城新馬辣傳出食物中毒，新北市衛生局前往稽查發現缺失。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

又有知名餐飲爆食物中毒！新北市衛生局今（18）日晚間說明，昨日接獲通報有2名民眾到新馬辣新店裕隆城店用餐後出現嘔吐、腹瀉症狀，當日前往稽查確認有部分缺失，由於是該店今年第二起食物中毒通報，已經命其暫停作業，要提改善報告並且要通過現場複查才能復業，如果仍不合格最高可處2億罰鍰。

食品藥物管理科科長楊舒秦晚間受訪表示，這2名民眾在新馬辣共鍋食用鴛鴦鍋，曾經吃了肉片、青菜、冰淇淋等餐點，後續出現嘔吐、腹瀉症狀，衛生局昨日接獲通報後前往稽查，發現有衣物放置於作業區等衛生缺失，已經請業者現場改善，另外也進行現場抽驗，包含檸檬紅茶、冰淇淋、鴛鴦鍋底共3樣檢體，會依照結果依法處辦。

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楊舒秦指出，依據疑似食品中毒作業原則，如果一年發生2次通報，會要求暫停作業。裕隆城新馬辣在4月已經發生過一起，當時經過複查合格，抽驗結果也無問題，不過這次再發生已經第2起，因此已經勒令停業，會要求業者提出改善報告，其後衛生局還會去現場稽查，全都通過才能夠復業。

而依據食品良好衛生規範，如果複查仍然不合格，可以依據食安法處分6萬元到2億元罰鍰。