莫斯科大規模食物中毒121人就醫　30人住進加護病房

▲圖為莫斯科克里姆林宮（Kremlin）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科發生大規模食物中毒事件，官員17日表示，這造成超過120人送醫，其中30人住進加護病房。現階段懷疑是食源性肉毒桿菌中毒，這是罕見且嚴重的潛在致命疾病，肉毒毒素阻抑神經功能，可能出現呼吸肌肉癱瘓，若無儀器輔助可能致死。

莫斯科時報、俄新社報導，這些患者食用的是沙拉產品，與這起事件有關的食品配送公司Kuchnia Na Rayone說明，目前已暫停銷售一款使用罐裝豆類的沙拉，因為這起食物中毒事件可能是由這項產品引起。

由於及時醫療干預，並無患者有生命危險。莫斯科副市長拉科娃（Anastasia Rakova）證實已有121人尋求醫療相關協助，其中55人情況嚴重，30人正在加護病房接受治療。

莫斯科消費者衛生監督機構Rospotrebnadzor周末表示，正針對疑似肉毒桿菌中毒病例進行流行病學調查。在此之際，莫斯科檢察官辦公室指出，已針對違反消費者安全標準的行為進行刑事調查。

世界衛生組織（WHO）網站指出，食源性肉毒桿菌中毒是嚴重的潛在致命疾病，由食用加工不當的食品引起，若不快速診斷並使用抗毒素治療可能致命，但相當罕見，且不會在人與人之間傳播。