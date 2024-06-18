台鐵高雄站「天棚」耗時近8年合攏　最快12月開放民眾使用

▲高雄火車站天棚工程合攏，預定10月完工，最快12月開放民眾使用。（圖／鐵道局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵高雄車站空中綠廊「天棚」計畫，從2017年4月1日開工，交通部鐵道局今（18日）說明工程進度，指出主體鋼構已經全數吊裝完成結構合攏，後續正在進行裝修及景觀工程，預定10月底完工，最快12月可開放民眾及單車使用。

高雄鐵路地下化後，鐵道局推動天棚計畫，天棚底下為地下車站，頂部則規劃行人及自行車專用路廊，並進行植栽綠化。天棚東西向跨距660公尺，從哈爾濱街至忠孝一路之間，可串聯15.37公里的綠園道，其南北向跨距340公尺，從建國路至九如路間。

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▲高雄火車站天棚工程預定10月底完工。（圖／鐵道局提供）

鐵道局總工程司彭家德指出，天棚結構由79支造型各異的花柱支撐，花柱最高15公尺、約5層樓高，整體鋼構總重量達1萬1370噸，約為1.5座艾菲爾鐵塔的重量，工程造價約達35.83億元。

彭家德進一步指出，天棚中央拱形結構與下沉式廣場營造開闊的空間，設計寬75公尺、挑高23公尺的大跨度無支撐結構；天棚上方種植台灣原生種植物為主的灌木地被，約30萬株，營造都市花園印象，天棚下方的室內空間，由雲朵造型的鋁板天花覆蓋，象徵高雄的晴朗天空。

▲鐵道局南部工程分局副分局長周志達說明高雄車站天棚工程進度。（圖／記者蔡亞樺攝）

鐵道局南部工程分局副分局長周志達表示，天棚覆蓋在高雄車站上，東、西邊設有市區公車站及國道客運轉運站，民眾可透過天棚建置的3座電梯、2座旋轉梯及自行車道，進入火車站與轉運站。

周志達說，天棚還搭設銜接兩側的商業大樓、旅館大樓的平台通道，站東、站西路則銜接平面綠園道，創造半戶外空間，增加市民休憩活動場域與休閒廣場，成為周邊鄰里綠客廳。

彭家德表示，天棚結構合攏後，裝修及景觀工程正逐步完成中，預定今年10月底完工，經安全檢查程序完成後就可交付高雄市政府管養，最快12月開放市民使用，未來串連車站周邊商圈，成為高雄「綠屋頂」、「市民廣場」、「城市生態中島」。